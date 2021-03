UFPA abre inscrições para solicitação de Auxílios Permanência e Moradia 2021

A Universidade Federal do Pará já abriu as inscrições para a solicitação dos seus auxílios Permanência e Moradia 2021. Até o dia 12 de abril, os estudantes da Instituição poderão se cadastrar de forma online.

Dentre as modalidades ofertadas, o auxílio Permanência se destina ao custeio de despesas com alimentação e material didático-pedagógico do estudante. Já o auxílio Moradia é destinado para os alunos que residem fora de sua cidade de origem, com despesas de aluguel na cidade sede do campus onde estudam, que não residam na região metropolitana de Belém e não disponham de vaga em residência estudantil da UFPA.

O valor de cada auxílio é de R$ 400, com vigência de 11 meses. Poderão participar os estudantes de graduação da UFPA, em modalidade extensiva (regular), que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Para se inscrever, o candidato deverá fazer seu cadastro online no Sistema Gerencial de Assistência Estudantil sigaest.ufpa.br

Para mais informações, o edital do processo está disponível no site saest.ufpa.br/portal/images/Editais/2021.03.Auxilio.Permanencia.pdf