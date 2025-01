UFPA 2025: prazo para habilitação dos calouros termina nesta quinta (30/1)

Os 7.187 aprovados no Processo Seletivo (PS) 2025 da Universidade Federal do Pará (UFPA) devem realizar a habilitação ao vínculo institucional para garantir suas vagas. O prazo para realizar o procedimento vai até às 18h da próxima quinta-feira, 30 de janeiro, com orientações detalhadas no edital disponível na página do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac). A habilitação começa com o preenchimento do Sistema de Cadastro Online de Calouros (COC), onde os candidatos devem enviar a documentação necessária, conforme o grupo de vagas para o qual foram classificados.

A diretora do Ciac, Julieta Jatahy, explica as novidades no processo:

“A habilitação, este ano, vai ser feita, quase que em sua totalidade, de forma remota para as análises documentais. A novidade é que, conforme nós formos analisando, a(o) candidata(o) já vai poder ver a sua homologação diretamente no site do relatório do COC e corrigir o documento enviado errado, ou não enviado. Presencialmente, serão realizadas somente as bancas de heteroidentificação e PcD, quando os documentos e os vídeos enviados pelas(os) candidatas(os) não forem suficientes para validar a condição delas(es) de cotista. O objetivo é que, com essa mudança, possamos agilizar todo o processo”.

Os candidatos devem estar atentos à lista de documentos obrigatórios, como RG, CPF, comprovante de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos), quitação militar (para homens maiores de 18 anos), histórico escolar do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de energia elétrica e uma foto 3x4 recente. Além disso, o Cadastro Acadêmico do Calouro deve ser preenchido, assinado e apresentado no caso de entrega presencial.

Para os que ocupam vagas de cotas específicas, como PcD, quilombolas e renda, é necessário enviar documentos adicionais descritos no edital. O processo inclui, ainda, bancas presenciais de heteroidentificação e verificação PcD, caso a validação remota não seja suficiente.

Aqueles que não realizarem a habilitação no prazo perderão automaticamente suas vagas. Já os que desejarem desistir da vaga devem enviar um e-mail para o endereço ciac@ufpa.br com o assunto “DESISTÊNCIA_CURSO_NOME DO CANDIDATO”.

Por fim, uma vez deferida a habilitação e disponibilizado o número de matrícula no Relatório de Candidatos Homologados, é necessário que o estudante se cadastre no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), conforme o tutorial no site.