UFOPA: resultado do PSR 2025 será anunciado nesta sexta-feira (31/1) em sistema de som

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgará nesta sexta-feira (31/1) o resultado do Processo Seletivo Regular (PSR) 2025. Este ano, o anúncio terá um formato especial: os nomes dos aprovados serão lidos em um sistema de som instalado na Unidade Tapajós, no Campus Santarém. O evento é aberto ao público e contará com a presença de centros acadêmicos e atléticas, que organizaram uma festa para receber os novos calouros. A concentração começará às 9h30, na entrada da unidade, no bairro do Salé, e a leitura dos nomes está prevista para iniciar às 10h. Após o anúncio, o listão será publicado nos canais oficiais da universidade na internet.

Com 17.371 inscritos, o PSR 2025 registrou um aumento expressivo de 133% em relação ao ano anterior. Os destaques de concorrência incluem o Bacharelado em Medicina, do Instituto de Saúde Coletiva, com 262 candidatos por vaga, seguido por Farmácia, com 19 candidatos por vaga. No Instituto de Ciências da Sociedade (ICS), Direito foi o curso mais procurado, com 35,93 candidatos por vaga.

Já no Instituto de Engenharia e Geociências (IEG), os cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação registraram 11,67 e 10,21 candidatos por vaga, respectivamente. O Instituto de Ciências da Educação (Iced) destacou-se com Pedagogia (10 candidatos por vaga) e Letras Português/Inglês (8 candidatos por vaga). No Instituto de Biodiversidade e Florestas (Ibef), os cursos de Agronomia (9,53 candidatos por vaga) e Zootecnia (6,67 candidatos por vaga) foram os mais concorridos. No Campus Óbidos, a Licenciatura em Pedagogia atraiu 7,5 candidatos por vaga.

Segundo a pró-reitora de Ensino de Graduação, Carla Paxiúba, a fase atual é de processamento dos dados, com expectativa de divulgação do listão em 31 de janeiro de 2025. Ela também orientou os candidatos a organizarem os documentos necessários para a habilitação:

“Recomendamos fortemente que, enquanto aguardam o listão, organizem a documentação para a etapa da habilitação, que se iniciará em fevereiro, após a divulgação do resultado”.

Os candidatos devem acessar o edital do PSR 2025 para conferir a lista de documentos obrigatórios para a comprovação dos requisitos exigidos. Mais informações e atualizações podem ser acompanhadas no site oficial: http://www.ufopa.edu.br.