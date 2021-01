Ufopa faz matrículas automáticas a partir de hoje e inicia aulas mistas em fevereiro

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) abriu nesta segunda-feira (11) o período de solicitação de rematrícula de seus alunos em turmas ofertadas com vagas na instituição, para o início do primeiro semestre letivo de 2021. As rematrículas seguem até o dia 22 de janeiro, pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

As rematrículas podem ser realizadas através do Portal do Discente, seguindo as prioridades publicadas no artigo 2º da Resolução nº 334, de 25 de novembro de 2020.

De acordo com a Diretoria de Registro Acadêmico (DRA) da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen) da UFOPA, setor responsável pelas matrículas, os ingressantes não precisarão fazer a matrículas: para esses, o processo é automático.

Os demais alunos que já estavam matriculados no semestre de 2020, antes da pandemia, também não precisam fazer a solicitação de matrícula. A exceção é se o curso tenha excluído turma ou tenha feito oferta de uma turma nova. “O discente tem que observar com a gestão acadêmica do curso as ofertas. Caso o aluno não tenha mais interesse em fazer componente curricular em que já esteja matriculado, tem que solicitar o cancelamento à gestão acadêmica”, informa Neliane Rabelo, diretora em exercício.

A retomada das aulas está marcada para o dia 1º de fevereiro, para os seguintes grupos prioritários: componentes teóricos já ofertados e novas tutorias, com aulas exclusivamente remotas, e para componentes teórico-práticos já ofertados (aulas semipresenciais). Para esses, as aulas só coorrerão se forem resguardadas as normas de biossegurança previstas no Plano de Biossegurança da Ufopa contra a covid-19.

No site da Proen há o Manual de Orientação Geral do Portal Discente, e orientações sobre como realizar a matrícula pelo Sigaa. Mais informações também podem ser acessadas no Calendário Acadêmico de Graduação 2020 (no Anexo I da Resolução nº 334).