Ufopa divulga 1ª chamada do Processo Seletivo Regular 2022; confira

Foi publicada nesta sexta-feira (3) a primeira chamada do Processo Seletivo Regular 2022 (PSR 2022) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) para a convocação dos estudantes classificados no PSR. Ao todo, o processo seletivo teve 4.267 candidatos, sendo 56 PcDs, que se inscreveram para concorrer a uma das 1.400 vagas nos 42 cursos de graduação da Ufopa.

Os candidatos não convocados nesta chamada devem manifestar interesse em continuar concorrendo às vagas remanescentes, no período de 3 a 17 de junho.

De acordo com a Ufopa, os cinco cursos mais concorridos são : Bacharelado em Direito (Noturno), com 20,15 candidatos por vaga, seguido do Bacharelado em Farmácia (Integral), com 15,76; Licenciatura em Pedagogia (Matutino), com 4,8; Bacharelado em Ciência da Computação (Integral), com 4,52; e Bacharelado em Agronomia, com 4,5.

Já os cursos mais concorridos nos campi são Bacharelado em Engenharia Civil (Integral), com 3,61; Bacharelado em Administração (Noturno), com 3,39; Bacharelado em Sistemas de Informação (Vespertino), com 2,59.

Habilitação dos candidatos aprovados

O candidato classificado deve estar atento às etapas do processo de habilitação, que é a apresentação, pelo candidato, dos documentos exigidos no edital do PSR, comprovando os dados declarados no ato da inscrição.

Esta primeira etapa irá ocorrer no período de 3 a 13 de junho, por meio remoto, na plataforma de habilitação do PSR/2022, disponível na página https://www.ufopa.edu.br/psr2022, conforme informou a Universidade.

Agendamento dos candidatos na condição de PcDs

Os candidatos nesta condição devem apresentar o laudo médico na Plataforma de Habilitação, e por ocasião da avaliação médica pericial da Ufopa, para comprovação da condição alegada. Após isso, o candidato deve agendar, por e-mail, a avaliação médica pericial, no período de 3 a 12 de junho. No e-mail devem constar o nome completo do candidato e o do curso em que se inscreveu, além do laudo anexado.

O agendamento deve ser feito no e-mail correspondente ao campus do curso escolhido, conforme listagem abaixo:

Para os cursos do Campus de Santarém: siasstapajos@ufopa.edu.br;

Para o Campus de Óbidos: obidos@ufopa.edu.br;

Para o Campus de Oriximiná: oriximina@ufopa.edu.br;

Para o Campus de Itaituba: itaituba@ufopa.edu.br;

Para o Campus de Monte Alegre: academicacmal@ufopa.edu.br;

Para o Campus de Alenquer: alenquer@ufopa.edu.br;

Para o Campus de Juruti: juruti@ufopa.edu.br;

Somente poderá realizar a avaliação médica pericial o candidato que tiver solicitado o agendamento nos dias especificados no edital. O período para a realização da Avaliação Médica Pericial vai de 3 a 17 de junho.

Resultado da habilitação

O resultado preliminar da habilitação deve ser divulgado até o dia 17 deste mês, sendo o período de recurso e de análise de recurso para habilitação de 20 a 21 de junho.

A data prevista para publicação do resultado final da 2ª convocação é o dia 24 de junho. Já o início das aulas do ano letivo de 2022 (2022.1) está previsto para o dia 19 de setembro de 2022.

Acompanhamento do processo pode ser feito na página da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen) http://www.ufopa.edu.br/proen/ , dentro da aba "Processos Seletivos -> Regular" http://www.ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/regular/psr-unificado-2022/ .

Relação dos classificados na 1ª Chamada do PSR 2022 da Ufopa

http://www.ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/regular/psr-unificado-2022/

Edital de convocação dos classificados para envio de documentos de habilitação institucional (1ª Chamada)

http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proen/documentos/2022/183f5b187ed2b245800669c53397b935.pdf