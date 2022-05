Ufopa comunica bloqueio de R$ 6 milhões no orçamento e diz que pode parar 

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), com sede em Santarém, no oeste do Pará, divulgou nota oficial, nesta segunda-feira (30) referente ao bloqueio do orçamento da instituição, por parte do governo federal, no valor de R$ 6 milhões, o que na avaliação da Ufopa, impacta diretamente os serviços de fornecimento de energia, limpeza, vigilância, segurança e demais contratos, informou a universidade.

"Com o orçamento reduzido, os recursos disponíveis para funcionamento da Ufopa são insuficientes para o ano de 2022'', O bloqueio orçamentário de 14,54% dos recursos de custeio foi anunciado pelo governo federal na última sexta-feira (27).

A Ufopa informa, no entanto, que as ações do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) não sofrerão impacto direto com o bloqueio orçamentário, assim como o funcionamento das unidades administrativas e acadêmicas e as ações de fomento à graduação e pós-graduação.

"Também foi possível resguardar os editais e recursos disponíveis nas unidades acadêmicas do impacto imediato, possibilitando, assim, a continuidade de nossas atividades acadêmicas neste momento de retorno presencial. Ainda assim, o bloqueio orçamentário imposto pelo governo federal é extremamente preocupante e, se não for revertido, causará a interrupção de serviços essenciais para a Ufopa a partir de outubro", diz a nota.

Comunicado sobre realidade da Ufopa

A Pró-Reitoria de Administração (Proad) e a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Proplan) vão emitir um comunicado conjunto para as unidades acadêmicas e administrativas com instruções para otimizar a execução orçamentária no exercício corrente, objetivando alcançar taxas satisfatórias de execução dos recursos disponíveis.

"Tal medida é fundamental para garantir a continuidade e a qualidade das nossas atividades acadêmicas, bem como para respaldar a solicitação de desbloqueio do orçamento da Ufopa", diz a nota da universidade.

O documento divulgado afirma que a "Gestão Superior da Ufopa se une à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e às demais instituições federais de ensino superior no compromisso de reivindicar junto ao Ministério da Educação (MEC) a recomposição do orçamento da Ufopa e das demais universidades públicas do País".