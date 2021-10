Ufopa aponta surto de covid-19 em Santarém e Alenquer

Levantamento do Laboratório de Biologia Molecular (Labimol), da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), mostra um possível surto de covid-19 em Santarém e Alenquer. Nos primeiros dezenove dias deste mês de outubro, houve um aumento do registro de amostras analisadas e 21,5% positivaram para covid-19. Recentemente, 53 policiais militares testaram positivo e alguns apresentaram alta carga viral e sintomas intensos. Os casos estão sendo investigados pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Há suspeita de variante Delta do coronavírus SARS-CoV-2.

Dados do laboratório da Ufopa mostram que no mês de setembro o município de Santarém havia estabilizado a pandemia com apenas 9% de casos positivos registrados. Os números atuais mostram registros de covid-19 maiores do que nos meses de julho, agosto e setembro somados. Em Santarém, das 999 amostras analisadas, 215 foram confirmados para a covid-19. No município de Alenquer, no mesmo período, 43 amostras foram analisadas. Dessas 23 deram positivas.

“Começamos a perceber no início do mês, um aumento dos casos na nossa região. Então, hoje sabemos que temos dois surtos em andamento na região oeste do Pará, claramente demonstrados pelos números. Existe um surto em Santarém, que resultou numa elevação muito grande dos números de caso de covid e um surto em Alenquer. Ambos já estão identificados pelo Labimol e as informações já foram repassadas para a Sespa”, explicou o coordenador do Labimol, Marcos Prado.

Marco enfatizou que mesmo quem já está imunizado pode ser contaminado pela doença. “É importante redobrar os cuidados e ficar atentos aos sintomas. Isso também vale para os que já estão imunizados, pois também correm o risco de pegar a covid-19”, alertou, já que a pandemia não acabou e a proteção completa só vem com as duas doses de vacina. Antes disso, é preciso seguir se cuidando.

Boletim Epidemiológico divulgado pela da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), apontou que no dia 1º de outubro o total de 21184 casos positivos da doença no município, já no dia 19 do mesmo mês, o número subiu para 21.549, ou seja, foram acrescentados durante os 19 primeiros dias do mês 365 novos casos. Nesse período, o Labimol realizou 1.160 coletas no oeste do Pará. Dessas, 245 deram positivo para covid-19.