Ufopa aponta que casos positivos de covid-19 estão subindo em Santarém

Santarém teve mais que o dobro de casos de covid-19, comparativo entre as primeiras quinzenas de setembro e outubro deste ano. O levantamento parcial é do Laboratório de Biologia Molecular (Labimol) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Durante todo o mês de setembro, foram analisadas 948 testes para covid no Labimol. Desses, 98 foram confirmados como positivos. Já nos primeiros 15 dias de outubro, dos 912 analisados, 198 foram confirmados.

Dados do Labimol revelam que no mês de abril de 2021, os números de casos positivos de covid-19, nos municípios do oeste do Pará, vinham apresentando queda. No mês de março, do total de testes feitos, 68,2% eram positivos e apenas 31,6% negativos, considerando a média dos municípios da região do oeste Paraense. A partir de abril, os números começaram a mostrar uma queda dos casos positivos, quando chegou a 54,3 por cento dos exames com confirmação de contaminação.

Ao longo dos meses subsequentes, a tendência de queda foi-se confirmando, chegando ao mês de setembro com um percentual de apenas 10,3% de casos positivos, contra 89,7% de resultados negativos em toda a região. O que chamou a atenção da equipe do Labimol foi o caso do município de Santarém, que, em agosto e setembro, teve o mesmo percentual de casos positivos com 10% de confirmação da doença. Para o coordenador do Labimol, essa estagnação é um sinal de alerta.

“O percentual de casos positivos mais que dobrou na metade do tempo. Isso acende um alerta para que os cuidados sejam redobrados. É importante reforçar que mesmo os que tomaram as duas doses da vacina, independente da marca, tem testado positivo para a doença", explicou o coordenador do Labimol, Marcos Prado. Ele enfatizou a necessidade de se fazer a testagem no caso de sentir os sintomas característicos de covid-19. “Nossa sugestão é que as pessoas que sentirem os sintomas, procurem fazer os testes, ainda que já tenham tomado as doses do imunizante”, indicou.