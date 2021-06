Ufopa anuncia listão de aprovados para o dia 24

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) informou, nesta segunda-feira (14), que o resultado final do Processo Seletivo Regular Unificado 2021 será divulgado na semana que vem, dia 24. E assim começam as expectativas para os 7.108 candidatos que participaram da seleção. Essa será a primeira chamada para ingresso em cursos de graduação. Os nomes estarão no site da instituição, além de redes sociais.

Neste ano, foram ofertadas 1.405 vagas para cursos em Santarém (1.131), Alenquer (38), Itaituba (36), Juruti (72), Monte Alegre (38), Óbidos (36) e Oriximiná (54). O ano letivo começa em 5 de outubro de 2021.

Os aprovados deverão apresentar os documentos que comprovam os dados de inscrição e garantem o interesse na vaga. Devido à pandemia, a habilitação será totalmente remota. As orientações e datas da habilitação serão informadas posteriormente em edital próprio, que ainda será divulgado.