Ufopa abre Processo Seletivo Especial para 2023; saiba como concorrer

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) abriu o Processo Seletivo Especial 2023 (Prosel Especial). São 260 vagas oferecidas que visam preencher seis cursos de graduação nos municípios de Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Oriximiná, Trairão e Uruará. As inscrições se iniciam nesta segunda-feira (4) e seguem até o dia 13 de julho, podendo ser feitas exclusivamente de forma virtual através do site da instituição.

Os candidatos poderão escolher entre:

Licenciatura em Matemática e Física (50 vagas), em Faro;

Bacharelado em Engenharia Civil (40 vagas), em Juruti;

Bacharelado em Engenharia Florestal (40 vagas), em Mojuí dos Campos;

Licenciatura em Geografia (40 vagas), em Oriximiná;

Licenciatura em Pedagogia (50 vagas), em Trairão e

Licenciatura em Ciências Biológicas (40 vagas), em Uruará.

O regime dos cursos ofertados é presencial, mediante convênio com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET). Para garantir a inscrição, o candidato deverá ter concluído o ensino médio (ou equivalente) ou estar concluindo em 2022, devendo comprovar, se aprovado, no ato da habilitação. A taxa de cobrança para se inscrever é de R$20 reais. Mais detalhes sobre o Prosel podem ser consultados no edital.

De acordo com a Ufopa, é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo publicados e divulgados pela universidade, nos endereços eletrônicos: https://www.portalfadesp.org.br e https://www.ufopa.edu.br, podem também obter informações via e-mail: concursos@fadesp.org.br.

Serviço

Período de Inscrição: 04 (a partir das 16h) a 13 de julho de 2022 (encerrando às 23h59), no site www.portalfadesp.org.br;

Último dia de pagamento da taxa de inscrição: 14 de julho de 2022;

Realização da Prova Objetiva e de Redação: 31 de julho de 2022.