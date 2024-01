Ufopa abre inscrições para processo seletivo de 2024 ofertando 1.448 vagas; saiba como se inscrever

As inscrições para o Processo Seletivo Regular (PSR) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) iniciaram nesta terça-feira (23) e seguem até o dia 23 de fevereiro. Neste ano, serão ofertadas 1.448 vagas. Os candidatos podem se inscrever gratuitamente por meio do site da instituição. Somente poderão realizar inscrição aqueles candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em pelo menos uma das edições realizadas no período de 2020 a 2023.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 1.168 vagas para os cursos do Campus Santarém, 36 vagas para o curso do Campus Alenquer, 36 vagas para o curso do Campus Monte Alegre, 64 vagas para os cursos do Campus Oriximiná, 36 vagas para o curso do Campus Itaituba, 72 vagas para os cursos do Campus Juruti e 36 vagas para o curso do Campus Óbidos. As inscrições estão sendo regidas pelo edital nº 97/2023-CPPS/Ufopa, de 6 de dezembro de 2023, que pode ser conferido de forma on-line.

Do total de 1.448 vagas ofertas em 2024, a Ufopa reservará 726 vagas para o sistema de ingresso por meio de cotas sociais, que serão preenchidas conforme os critérios estabelecidos na Lei nº 12.711/2012 e na Portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 18, de 11 de outubro de 2012, que foi alterada pela Portaria Normativa MEC nº 9, de 5 de maio de 2017. Esse critério estabelece que sejam reservadas no mínimo 50% das vagas dos cursos ofertadas neste processo seletivo, por curso/município, exclusivamente a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA)

O critério também contempla os candidatos que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Enem, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino, desde que não tenham frequentado o ensino médio em escola privada.

Habilitação

Para ter assegurado o direito à vaga, o candidato deverá cumprir os procedimentos e os prazos especificados nos editais de habilitação a serem disponibilizados na página do PSR 2024. Segundo a universidade, é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações e divulgações referentes ao PSR/Ufopa 2024 no site oficial da instituição. Não serão aceitos documentos incompletos, rasurados e/ou ilegíveis.

O candidato impossibilitado de apresentar documento de identidade original por motivo de perda, furto ou roubo deverá apresentar boletim de ocorrência expedido em, no máximo, 30 dias.

Caso o candidato seja menor de idade, a habilitação deve ser realizada pelos pais ou responsável legalmente constituído. Será admitida a habilitação por terceiros, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório e documentos pessoais (RG e CPF) do procurador constituído para tal finalidade. O candidato classificado na condição de cotista PcD deve apresentar-se à avaliação médica pericial, em conformidade com o edital de convocação a ser divulgado pela Diretoria de Registro Acadêmico (DRA).

Autodeclaração de pessoas negra e indígena

O candidato que se autodeclarar nas cotas étnico-raciais deverá ser convocado, presencial ou remotamente, a qualquer tempo, para submeter-se ao procedimento de heteroidentificação. A documentação solicitada deverá ser analisada pela Comissão de Heteroidentificação da Ufopa, e o candidato convocado, em edital específico. Os candidatos devem acompanhar através da página oficial da Proen/Ufopa a convocação para os respectivos agendamentos, que deverão ocorrer em datas e horários a serem definidos em edital próprio.