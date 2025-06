Uepa realiza cerimônia de recondução aos cargos de reitor e vice-reitora da Universidade

Em um evento carregado de emoção, simbolismo acadêmico e reafirmação do compromisso com a educação pública de qualidade, a Universidade do Estado do Pará (Uepa) reconduziu oficialmente, nesta quarta-feira (4), o reitor Clay Chagas e a vice-reitora Ilma Pastana para mais um mandato à frente da instituição. A cerimônia foi realizada no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém, e reuniu membros da comunidade acadêmica, ex-reitores, autoridades e representantes dos campi do interior.

A solenidade, com indumentária e protocolos próprios do cerimonial universitário, foi também marcada pela posse de três novos pró-reitores: Acylena Coelho, na Pró-Reitoria de Graduação; Luanna Fernandes, na Pesquisa e Pós-Graduação; e Higson Coelho, na Extensão. O professor Carlos Capela foi reconduzido à Pró-Reitoria de Gestão e Planejamento.

Um dos momentos mais simbólicos do evento foi a entrega do colar reitoral ao reitor Clay Chagas pela vice-reitora Ilma Pastana, com a insígnia conduzida ao palco pela inspetora Andrea Batista, da Guarda Municipal de Ananindeua. Também prestigiaram a cerimônia os ex-reitores Manoel Moutinho (primeiro reitor da Uepa), Izabel Amazonas e Rubens Cardoso, em reconhecimento à história e à continuidade institucional da universidade.

Representando os pró-reitores empossados, a professora Acylena Coelho destacou os desafios da nova gestão e a importância da união na construção coletiva da universidade. "Temos um caminho a trilhar, e ele não será fácil. Mas queremos percorrê-lo ao lado de cada colega, professora, técnico e técnica que constroem, conosco, a universidade todos os dias".

A vice-reitora Ilma Pastana agradeceu o apoio das comitivas vindas dos campi do interior e fez menções especiais a ex-gestores das pró-reitorias, como Ednalvo Campos, Vera Palacios e Jofre Freitas. Em seu discurso, ela ressaltou a importância do processo democrático que reconduziu a chapa ao cargo. "A decisão sábia do governador Helder Barbalho, ao anunciar nossa nomeação em menos de 72 horas após a aprovação no Consun, foi mais do que um reconhecimento institucional — foi uma declaração de compromisso com a sociedade paraense".

Conquistas e novos desafios - Emocionado, o reitor Clay Chagas agradeceu à família pela compreensão diante da dedicação exigida pelo cargo e relembrou algumas das principais conquistas da gestão, como o concurso público para novos servidores, a atualização do PCCR, os investimentos em infraestrutura e as políticas de inclusão, entre elas as cotas étnico-raciais e a reserva de vagas para indígenas e quilombolas.

Ele também apontou os desafios que a universidade ainda precisa enfrentar. "Precisamos fortalecer a educação superior, ampliar a pós-graduação, aprovar a reestruturação e o novo PCCR, que dinamiza e transforma a realidade dos nossos professores. Temos seis quadras poliesportivas em licitação, além de novos prédios".

Outro ponto destacado foi o avanço da lei de assistência estudantil, atualmente em fase final para votação na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), para garantir não apenas o acesso, mas também a permanência dos estudantes na universidade.

Encerramento festivo - A cerimônia foi encerrada sob aplausos com o grito coletivo de "Viva a Uepa, viva a democracia, viva a Uepa de Todas as Vozes!", selando o momento de celebração e esperança por um novo ciclo de conquistas.

Na sequência, a cantora Lucinha Bastos emocionou o público com um pocket show, homenageando a universidade e o compromisso de sua comunidade com a transformação social por meio da educação.