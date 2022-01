Uepa convoca mais de 400 aprovados na primeira chamada do PSE ‘Forma Pará’

Os calouros aprovados na 1° Chamada do Processo Seletivo Especial “Forma Pará” estão sendo convocados, pela Universidade Federal do Pará (Uepa), para realização da matrícula no período de 17 a 21 deste mês. Ao todo, 450 novos estudantes foram aprovados no PSE. A entrega de documentação será realizada nos horários de 9h às 12h e de 14h às 17h, nos locais disponibilizados no edital do processo e ainda de forma digitalizada.

A entrega de forma digital, estará disponível para quem tiver dificuldade de realizar a matrícula presencialmente. O envio deve ser feito no mesmo período do envio presencial para o e-mail (matriculaformapara@uepa.br).

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A LISTA DOS APROVADOS

“Essa é a maior entrada de alunos no Forma Pará/UEPA, com 450 novos calouros na Universidade. Após a realização das aulas inaugurais, as atividades acadêmicas para estes alunos iniciam no dia 24 de janeiro e esperamos que todos tenham sucesso em sua vida acadêmica", destaca o coordenador do "Forma Pará" na Uepa, professor Messias Furtado.

Documentos necessários para efetivação de matrícula:

Declaração de Ocupação de Vaga (fornecida pela Uepa);

Declaração de Integralização do Curso (fornecida pela Uepa);

Carteira de Identidade;

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

Uma foto 3 x 4 recente (colorida);

Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição,ou Declaração de Regularidade, emitida pelo site do Tribunal Regional Eleitoral;

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

Comprovante de Residência (recente que contenha CEP).

“É importante que todos os aprovados leiam atentamente ao edital de matrícula, verificando se todos os documentos necessários para matrícula estão em ordem e preencher corretamente os dados pessoais na ficha de matrícula”, conclui o coordenador.

Sobre o Programa

O programa "Forma Pará" tem como objetivo vincular os alunos aprovados à Universidade em determinado curso de graduação, nos quais a matrícula deve ser renovada a cada período letivo. A proposta é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com a Uepa e foi criada em 2019, com a finalidade de aumentar as ofertas de cursos superiores em todo o estado.

Os cursos ofertados são: