Uepa convoca candidatos para 6ª repescagem do Prosel 2026

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) convocou os candidatos classificados na 6ª Repescagem do Processo Seletivo 2026 (Prosel). Os nomes foram divulgados no edital nº 82/2026. Ao todo, foram convocados 183 candidatos para nove cursos de graduação distribuídos nos campi de Ananindeua, Belém, Marabá e Santarém.

As vagas contemplam os cursos de Engenharia Florestal e Matemática, em Ananindeua; Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Letras – Língua Portuguesa, Pedagogia e Medicina, em Belém; Biomedicina, em Marabá; e Enfermagem, em Santarém.

Os candidatos convocados deverão realizar, inicialmente, a pré-matrícula por meio da Página do Candidato no Portal Público do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), no período estabelecido no edital de convocação, de hoje (18), até domingo (21). O procedimento é obrigatório e deve ser realizado exclusivamente pelo candidato.

Caso o candidato encontre dificuldades para efetuar a pré-matrícula no sistema on-line durante o período previsto, será possível comparecer, exclusivamente durante o período de confirmação da matrícula, à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do campus ao qual o curso está vinculado para realizar os procedimentos necessários.

A Comissão do Processo Seletivo também informa que a apresentação à Comissão Recursal ocorrerá de forma on-line, por meio de link disponibilizado no edital de convocação. A Uepa orienta os candidatos a acompanharem atentamente o cronograma e todas as orientações constantes no Edital nº 82/2026, bem como a reunir a documentação exigida para a efetivação da matrícula dentro dos prazos estabelecidos. O não cumprimento das etapas previstas poderá resultar na perda da vaga.

CRONOGRAMA

- Pré-matrícula on-line (Página do Candidato) - 18 a 21/06/2026

- Apresentação dos classificados nas cotas para a Comissões Institucionais de Heteroidentificação, de verificação de PcD e da Verificação de Renda - 22 /06/2026, de 9h às 13h.

- Confirmação da matrícula (presencial) dos candidatos cotistas (CRCA) - 22/06/2026, de 9h às 13h.

- Confirmação da matrícula (presencial) dos candidatos de ampla concorrência (CRCA) - 22/06/2026, de 8h às 14h

- Recurso (Página do Candidato) - 23 e 24/06/2026

- Apresentação à Comissão Recursal Presencial - 25/06/2026, de 9h às 11h

- Apresentação à Comissão Recursal - on-line neste link - 25/06/2026, de 11h às 13h

- Resultado do Recurso (Página do Candidato) - 25/06/2026

- Confirmação da Matrícula (presencial) dos candidatos deferidos pós-recurso (CRCA) - 25/06/2026, de 8h às 14h.

Documentos necessários para matrícula

1. Declaração de Ocupação de Vaga Única, fornecido no ato da matrícula;

2. Carteira de Identidade;

3. Cadastro de Pessoa Física (CPF);

4. Certidão de Nascimento ou Casamento;

5. Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos);

6. 1 foto 3x4 recente (colorida);

7. Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE;

8. Histórico Escolar do Ensino Médio;

9. Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

10. Comprovante de Residência (recente que contenha CEP);

11. Formulário de Autodeclaração;

12. Declaração comprobatória de pertencimento ao povo Indígena, para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais quilombola e que sejam indígenas;

13. Declaração comprobatória de pertencimento à comunidade Quilombola, para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais-quilombola e que sejam quilombolas;

14. Documento da condição autodeclarada de Pessoa com Deficiência (para candidatos convocados nas cotas PcD ou Vaga Adicional PcD), além de Laudo Médico nos termos do item 5.1 e 5.2 e exames complementares previstos no item 5.6. do edital 13-2026 publicado em www.uepa.br;

15. Autodeclaração de Atendimento ao Requisito Renda (para candidatos convocados na cota renda), além da documentação comprobatória prevista no item 6.3 do edital 13-2026;

16. Laudo médico, comprovando a perda de audição bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de (500Hz, 1.000Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz (para candidatos classificados no Curso de Licenciatura em Libras - Vagas para Pessoas Surdas).