Uepa abre seleção para preencher 212 vagas remanescentes em cursos de graduação

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou nesta sexta-feira (13), a chamada para o preenchimento de vagas remanescentes por meio do Processo Seletivo 2022-2. Ao total, são ofertadas 212 vagas em oito cursos de graduação nos municípios de Paragominas, Conceição do Araguaia, Marabá, Altamira, São Miguel do Guamá e Castanhal. As informações completas estão no edital 54-2022.

As vagas são destinadas para quem já concluiu ou está concluindo a última série do Ensino Médio, equivalente ao período letivo de 2021 e participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dos anos de 2020 ou 2021.

O candidato indicará, no ato da solicitação de inscrição, qual o ano de referência do Enem será utilizado pela Uepa para obtenção de suas notas junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A classificação será feita com base nas notas obtidas, considerando exclusivamente o ano de referência indicado pelo candidato.

Cursos disponíveis: Licenciatura em Química (Paragominas), Licenciatura em Ciência Biológicas (Conceição do Araguaia), Licenciatura em Matemática (Conceição do Araguaia), Licenciatura em Química (Conceição do Araguaia), Licenciatura em Química (Marabá), Licenciatura em Matemática (Altamira), Licenciatura em Filosofia (São Miguel do Guamá) e Licenciatura em Geografia (Castanhal).

Como se inscrever?

As inscrições estão abertas até o dia 19 de maio, sendo que a solicitação de isenção para Pessoas com Hipossuficiência Econômica, Servidores da Uepa e seus dependentes e Pessoas com Deficiência (PcD) pode ser feita até o dia 14 de maio. As solicitações de inscrição devem ser feitas de forma online pelo seguinte link: https://www2.uepa.br/prosel/.