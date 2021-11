Uepa abre inscrições para o curso de Licenciatura Intercultural para Povo Xikrin

A partir desta sexta-feira (5) até o dia 15 de novembro, estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo para o curso de Licenciatura Intercultural Indígena 2022/Programa Forma Pará. Serão ofertadas 50 vagas exclusivamente para candidatos do Povo Xikrin do Cateté. No ato de solicitação de inscrição, os candidatos deverão anexar uma declaração do cacique ou da liderança autorizada da aldeia do candidato, referendando a candidatura na condição de indígena. As inscrições devem ser feitas exclusivamente via internet.

O edital do Processo Seletivo Específico pontua que poderão se inscrever os candidatos indígenas do Povo Xikrin, que concluíram a 3ª série do Ensino Médio. Para os candidatos concluintes do Ensino Médio no ano letivo corrente, será aceita para a solicitação da inscrição, uma declaração que ateste tal situação.

De acordo com Aline da Silva Lima, coordenadora Núcleo de Formação Indígena (Nufi), da Universidade Estadual do Pará (Uepa), responsável pelo certame, o Processo Seletivo ocorrerá em duas etapas que serão presenciais e realizadas na Escola Indígena de Ensino Fundamental Bep Karotin Xikrin, localizada na aldeia Cateté.

A primeira etapa da seleção ocorrerá no dia 28 de novembro, com a realização de uma prova escrita de redação. Já a segunda etapa consistirá em uma entrevista, nos dias 29 e 30 deste mês. O edital esclarece ainda que o candidato selecionado para a vaga no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Uepa/2022 – Turma Xikrin do Cateté, não poderá ocupar duas vagas em instituições públicas.

A divulgação do resultado final do processo está planejada para o dia 10 de dezembro e o período de matrícula será de 15 a 17 de dezembro.

Esta turma Xikrin do Cateté conta com financiamento do Programa Forma Pará. O Curso de Licenciatura Intercultural Indígena tem 4.200 horas de carga horária distribuída em aulas de 50 minutos, organizadas em três grupos referentes, basicamente, ao conteúdo abordado, à prática pedagógica e ao estágio supervisionado e ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão.

O Processo Seletivo Específico para o ingresso no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena/2022- Programa Forma Pará- Turma Xikrin do Cateté será executado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio do Núcleo de Formação Indígena (Nufi), da Coordenação do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena da UEPA e da Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA). Edital, inscrições e outras informações podem ser acessadas no site www.uepa.br.