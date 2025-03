Uepa abre inscrição exame de proficiências em línguas estrangeiras

A Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e da Coordenação de Licenciatura em Letras – Língua Inglesa, abriu inscrições para o Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (Profilest), nas línguas inglesa e espanhola. O edital está disponível aqui. Recomenda-se que todos os interessados façam a leitura completa do documento para obter informações detalhadas sobre o processo.

Os interessados têm até 1º de abril para realizar suas inscrições, de forma on-line, exclusivamente pelo site da instituição. A taxa é de R$ 80 por língua escolhida. Candidatos que optarem por realizar os exames nas duas línguas deverão pagar o total de R$160.

O exame é direcionado a candidatos que precisam comprovar proficiência em inglês ou espanhol para programas de pós-graduação ou processos seletivos de outras instituições de ensino superior. Por isso, antes de realizar a inscrição, é fundamental que o interessado verifique com a instituição desejada se o certificado emitido pelo Profilest será aceito.

A prova ocorrerá no dia 26 de abril, no Auditório Paulo Freire, localizado no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), em Belém, com horários diferentes para cada idioma (manhã e tarde). O exame consiste em avaliar as habilidades de leitura e compreensão de textos técnicos na grande área de pesquisa escolhida pelo candidato durante a inscrição. Será permitido o uso de dicionário impresso pessoal durante a prova.

O resultado final será divulgado no dia 21 de maio. Para esclarecer dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelos seguintes canais: telefone (91) 3284-9616 ou pelo e-mail profilest@uepa.br.