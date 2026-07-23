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TV Liberal transmite pela primeira vez o festival Capital Moto Week; veja a programação

Haverá a participação da cantora Aline Alves, única artista da Região Norte confirmada no line-up do festival

O Liberal
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Capital Moto Week, um dos maiores festivais de motos e rock da América Latina. (Foto: Divulgação | Capital Moto Week)

Pela primeira vez, a TV Liberal transmitirá o Capital Moto Week — um dos maiores festivais de motos e rock da América Latina. A programação da emissora conta com uma cobertura especial que reúne grandes shows, bastidores e conteúdos exclusivos, aproximando os telespectadores de uma experiência que une música, cultura, turismo e a paixão pelo universo das duas rodas.

Durante a cobertura, o público poderá acompanhar apresentações musicais, entrevistas, bastidores e toda a atmosfera do festival, levando para dentro de casa a energia de um dos principais eventos do calendário nacional. Reconhecido internacionalmente, o Capital Moto Week reúne cerca de 800 mil pessoas ao longo de dez dias de programação e se consolidou como um dos maiores encontros de motociclismo e entretenimento do mundo. 

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A edição deste ano será  entre os dias 23 de julho e 1º de agosto, na Granja do Torto, em Brasília, reunindo atrações nacionais e internacionais, além de experiências ligadas ao motociclismo, gastronomia, exposições e ações de sustentabilidade. Um dos destaques da transmissão será a participação da cantora Aline Alves, única artista da Região Norte confirmada no line-up do festival. Natural do Ceará e radicada no Pará, a artista construiu sua carreira na cena do rock paraense e representa a força da música produzida na Amazônia ao dividir o palco com grandes nomes da música brasileira e internacional.

Para o diretor de Programação da TV Liberal, Vinicius Volpi, a transmissão reforça o compromisso da emissora em conectar o público paraense aos grandes acontecimentos do país, sem abrir mão da valorização da identidade regional. 

"Levar o Capital Moto Week para a programação da TV Liberal representa mais uma oportunidade de aproximar o público paraense de um grande evento nacional, oferecendo uma experiência diferenciada aos nossos telespectadores. Ao mesmo tempo, ter a Aline Alves como representante da Região Norte no festival reforça a importância de dar visibilidade aos talentos da Amazônia e mostrar que a nossa cultura também ocupa espaço nos grandes palcos do Brasil", destaca o diretor.

Além das transmissões dos shows, a programação contará com dois especiais produzidos diretamente do festival. CMW em Movimento, exibido no dia 25 de julho, apresenta os bastidores da Cidade da Moto antes do início dos shows, revelando personagens, histórias e a preparação para mais uma noite de programação.

Já Eu Quero CMW, no dia 1º de agosto, acompanha a reta final do evento, mostrando os bastidores, os encontros e a emoção dos últimos momentos de um festival que reúne milhares de apaixonados pelo motociclismo e pela música.

A transmissão do Capital Moto Week integra a estratégia da TV Liberal de regionalizar grandes eventos nacionais, aproximando o público paraense de experiências relevantes que acontecem em diferentes regiões do país, ao mesmo tempo em que amplia a visibilidade de artistas da Amazônia em produções de alcance nacional.

SERVIÇO

Capital Moto Week na TV Liberal
Período de transmissão: de 23 de julho a 1º de agosto
Mais informações sobre o evento e atrações: www.capitalmotoweek.com.br/news

Transmissões Shows:
 23 e 24 de julho – após o Jornal da Globo;
 25 de julho – após o Altas Horas;
 26 de julho – após o Fantástico;
 30 e 31 de julho – após o Jornal da Globo;
 1º de agosto – após o Altas Horas.

Especiais:
CMW em Movimento - 25 de julho, após a Edição Especial de Além do Tempo.
Eu Quero CMW - 1º de agosto, após o Jornal Hoje.
Exibição: TV Liberal
(A transmissão também será realizada pela Rede Amazônica e Globo DF)

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Capital Moto Week

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