Miss Tacacá leva o rock doido para as pistas da Europa em turnê ao lado de Pabllo Vittar

O passaporte da música paraense ganhou mais alguns carimbos em julho. Depois de conquistar espaço em festivais nacionais e internacionais, a DJ e produtora cultural Miss Tacacá, nome artístico de Taka Furtado, desembarcou na Europa para uma série de apresentações que colocam o tecnobrega e o rock doido como protagonistas em uma fusão com referências da música eletrônica.
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A artista integra o projeto Club Vittar, comandado por Pabllo Vittar, assumindo as pick-ups para abrir todos os shows da turnê europeia da cantora. A estreia ocorreu no dia 17, em Dublin, na Irlanda, com ingressos esgotados. No último sábado (18), a programação passou por Londres e, nos próximos dias, segue por Paris, Berlim, Amsterdã e Lecce, na Itália.
Miss Tacacá e Pabllo Vittar realizaram juntas turnê internacional (Yuri Bacuri)
Em cada apresentação, Taka leva a turnê "Rock Doido Eurosummer 2026", resultado de uma pesquisa musical desenvolvida ao longo de quase nove anos de carreira. O repertório reúne batidas aceleradas, elementos eletrônicos e ritmos que fazem parte da formação cultural da artista.
Para Taka, integrar a turnê ao lado de Pabllo marca uma nova etapa da carreira, ampliando a presença da música paraense no cenário internacional. A artista também destaca a identificação com a cantora pela valorização das origens e pela representatividade LGBTQIA+.
"A Pabllo deixou tudo nas minhas mãos. A produção dela é ótima e eu tenho total liberdade para fazer o que eu quiser. Ela já viu outros sets meus e, se não gostasse, eu não estaria junto com ela fazendo uma turnê", afirma sobre o repertório apresentado nos shows.
"Ela sempre foi um símbolo de resistência para mim e de ocupar esse espaço como uma diva pop. A Pabllo é do Nordeste, viveu muito tempo no Norte, então existe uma identificação muito grande. O que ela representa para mim nesse momento é uma grande oportunidade de construir uma carreira internacional", conta.
A parceria entre as duas, porém, não começou neste ano. Em 2025, elas trabalharam juntas no remix oficial da faixa "MEXE", lançada pelo grupo sul-coreano de k-pop NMIXX.
Da Condor para as pistas europeias
Muito antes de levar o movimento cultural aos palcos europeus, a relação de Taka com a música começou na periferia de Belém. Moradora do bairro da Condor durante a infância, a artista cresceu cercada pelas sonoridades dos bailes populares e dos carros de som que anunciavam festas pela cidade.
Essas sonoridades ajudaram a construir a identidade musical que hoje apresenta ao público estrangeiro.
"Eu cresci ouvindo tecnobrega, tecnomelody, baile da saudade, carros de som passando. Era a música que tocava dentro de casa, na rádio e na rua. Trabalhar com esse gênero sempre foi muito natural porque fazia parte da minha vida", explica.
Para Taka, levar o rock doido para outros países faz parte de um movimento de valorização e expansão da cultura produzida no Pará.
"É como se eu tivesse nascido disso. Minha intenção é espalhar cada vez mais a nossa cultura e exportar um novo gênero musical para o cenário global. Assim como o funk conquistou espaço internacional, acredito que o rock doido também pode chegar lá. Tenho muito orgulho de fazer parte disso", afirma.
Construindo uma comunidade fora do Brasil
Esta é a terceira vez que a DJ paraense se apresenta na Europa em menos de um ano. Durante esse período, Taka passou a observar como o público estrangeiro recebe uma sonoridade ainda pouco conhecida fora do Brasil.
"Para a galera de fora, é algo novo. Então eu tenho feito um trabalho de misturar elementos que eles já conhecem para ir introduzindo o rock doido. Aos poucos, vou mesclando até que fique só o gênero e todo mundo já entenda a proposta. Existe um estranhamento inicial, mas também encontro pessoas que gostam e acabam formando uma comunidade em cada país por onde passo", relata.
A paraense afirma que o momento representa não apenas uma conquista individual, mas também uma oportunidade de ampliar o alcance da produção musical amazônica.
"Eu enxergo esse momento como um grande passo na minha carreira internacional, mas também como uma oportunidade de fazer com que isso seja transformador para a cultura em geral. Fico muito feliz e honrada por ter sido escolhida para estar aqui e poder introduzir esse gênero musical nesse cenário global", diz.
Trajetória na música eletrônica
Embora tenha iniciado a carreira na capital paraense, foi após se mudar para São Paulo, em 2017, que Taka ampliou sua atuação na cena underground LGBTQIA+, onde recebeu o apelido que deu origem ao nome artístico Miss Tacacá.
Desde então, passou por eventos como Mamba Negra, Rock The Mountain, NBomb, Batekoo e a Virada Cultural de São Paulo. Em 2025, também foi indicada ao prêmio de DJ do Ano no Women's Music Event (WME) Awards.
Fora do país, levou o tecnomelody e a música eletrônica produzida no Pará para a pista da boate alemã Berghain, em Berlim, considerada uma das casas mais conhecidas da música eletrônica mundial.
Taka também assinou a produção musical da apresentação de Anitta no festival Global Citizen.
Entre os próximos projetos da artista, após a temporada europeia, está a comemoração de um ano de "Rock Doido – O Filme", de Gaby Amarantos, ao lado da cantora, em São Paulo.