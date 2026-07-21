Miss Tacacá leva o rock doido para as pistas da Europa em turnê ao lado de Pabllo Vittar

Após estrear com ingressos esgotados em Dublin, a artista segue por Londres, Paris, Berlim, Amsterdã e Lecce acompanhada da cantora

Miss Tacacá trabalha há quase nove anos como DJ e produz sets autorais misturandi tecnobrega, melody e música eletrônica ( Foto: Divulgação )

O passaporte da música paraense ganhou mais alguns carimbos em julho. Depois de conquistar espaço em festivais nacionais e internacionais, a DJ e produtora cultural Miss Tacacá, nome artístico de Taka Furtado, desembarcou na Europa para uma série de apresentações que colocam o tecnobrega e o rock doido como protagonistas em uma fusão com referências da música eletrônica.

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A artista integra o projeto Club Vittar, comandado por Pabllo Vittar, assumindo as pick-ups para abrir todos os shows da turnê europeia da cantora. A estreia ocorreu no dia 17, em Dublin, na Irlanda, com ingressos esgotados. No último sábado (18), a programação passou por Londres e, nos próximos dias, segue por Paris, Berlim, Amsterdã e Lecce, na Itália.

Miss Tacacá e Pabllo Vittar realizaram juntas turnê internacional (Yuri Bacuri)

Em cada apresentação, Taka leva a turnê "Rock Doido Eurosummer 2026", resultado de uma pesquisa musical desenvolvida ao longo de quase nove anos de carreira. O repertório reúne batidas aceleradas, elementos eletrônicos e ritmos que fazem parte da formação cultural da artista.

Para Taka, integrar a turnê ao lado de Pabllo marca uma nova etapa da carreira, ampliando a presença da música paraense no cenário internacional. A artista também destaca a identificação com a cantora pela valorização das origens e pela representatividade LGBTQIA+.

"A Pabllo deixou tudo nas minhas mãos. A produção dela é ótima e eu tenho total liberdade para fazer o que eu quiser. Ela já viu outros sets meus e, se não gostasse, eu não estaria junto com ela fazendo uma turnê", afirma sobre o repertório apresentado nos shows.

"Ela sempre foi um símbolo de resistência para mim e de ocupar esse espaço como uma diva pop. A Pabllo é do Nordeste, viveu muito tempo no Norte, então existe uma identificação muito grande. O que ela representa para mim nesse momento é uma grande oportunidade de construir uma carreira internacional", conta.

A parceria entre as duas, porém, não começou neste ano. Em 2025, elas trabalharam juntas no remix oficial da faixa "MEXE", lançada pelo grupo sul-coreano de k-pop NMIXX.

Miss Tacacá veio do bairro da Condor, em Belém, e trouxe de lá suas maiores referências musicias (Tony Alves)

Da Condor para as pistas europeias

Muito antes de levar o movimento cultural aos palcos europeus, a relação de Taka com a música começou na periferia de Belém. Moradora do bairro da Condor durante a infância, a artista cresceu cercada pelas sonoridades dos bailes populares e dos carros de som que anunciavam festas pela cidade.

Essas sonoridades ajudaram a construir a identidade musical que hoje apresenta ao público estrangeiro.

"Eu cresci ouvindo tecnobrega, tecnomelody, baile da saudade, carros de som passando. Era a música que tocava dentro de casa, na rádio e na rua. Trabalhar com esse gênero sempre foi muito natural porque fazia parte da minha vida", explica.

Para Taka, levar o rock doido para outros países faz parte de um movimento de valorização e expansão da cultura produzida no Pará.

"É como se eu tivesse nascido disso. Minha intenção é espalhar cada vez mais a nossa cultura e exportar um novo gênero musical para o cenário global. Assim como o funk conquistou espaço internacional, acredito que o rock doido também pode chegar lá. Tenho muito orgulho de fazer parte disso", afirma.

Construindo uma comunidade fora do Brasil

Esta é a terceira vez que a DJ paraense se apresenta na Europa em menos de um ano. Durante esse período, Taka passou a observar como o público estrangeiro recebe uma sonoridade ainda pouco conhecida fora do Brasil.

"Para a galera de fora, é algo novo. Então eu tenho feito um trabalho de misturar elementos que eles já conhecem para ir introduzindo o rock doido. Aos poucos, vou mesclando até que fique só o gênero e todo mundo já entenda a proposta. Existe um estranhamento inicial, mas também encontro pessoas que gostam e acabam formando uma comunidade em cada país por onde passo", relata.

A paraense afirma que o momento representa não apenas uma conquista individual, mas também uma oportunidade de ampliar o alcance da produção musical amazônica.

"Eu enxergo esse momento como um grande passo na minha carreira internacional, mas também como uma oportunidade de fazer com que isso seja transformador para a cultura em geral. Fico muito feliz e honrada por ter sido escolhida para estar aqui e poder introduzir esse gênero musical nesse cenário global", diz.

Trajetória na música eletrônica

Embora tenha iniciado a carreira na capital paraense, foi após se mudar para São Paulo, em 2017, que Taka ampliou sua atuação na cena underground LGBTQIA+, onde recebeu o apelido que deu origem ao nome artístico Miss Tacacá.

Desde então, passou por eventos como Mamba Negra, Rock The Mountain, NBomb, Batekoo e a Virada Cultural de São Paulo. Em 2025, também foi indicada ao prêmio de DJ do Ano no Women's Music Event (WME) Awards.

Fora do país, levou o tecnomelody e a música eletrônica produzida no Pará para a pista da boate alemã Berghain, em Berlim, considerada uma das casas mais conhecidas da música eletrônica mundial.

Taka também assinou a produção musical da apresentação de Anitta no festival Global Citizen.