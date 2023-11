DJ Miss Tacacá recomenda três músicas que não podem faltar em seu set e explica a razão

Artista natural da cidade de Belém do Pará, Taka Kasahara Martins Furtado, conhecida como DJ Miss Tacacá, 23, tem diversos trabalhos como DJ. Seus sets são compostos por gêneros musicais genuinamente paraenses, como o Tecnobrega, Tecnomelody, BregaFunk e Eletrotecno. Miss Tacacá já tocou em várias festas famosas na cidade de São Paulo, como a Batekoo, Chernobyl, Bloco Das Bandida, entre outras. Além de DJ, ela também atua como produtora, modelo e performer.

Paraense que reside na cidade de São Paulo, Miss Tacacá recomenda três músicas que não podem faltar em seu set list e explica a razão. "Músicas que não faltam no meu set são tracks do DJ Verdelho como intro cyberpunk 2500, intro do pânico e future holographic, porque na minha opinião ele é uns dos produtores mais undergrounds e diferentes do comum entre os produtores", diz.

Neste ano, Miss Tacacá foi uma das indicadas ao WME Awards Powered by Billboard Brasil 2023, na categoria DJ. "Essa indicação é muito importante pra mim, sendo uma pessoa trans, tocando Tecnomelody, comecei em 2018 e ser indicada em um prêmio nacional é fazer história, é mostrar pra pessoas que têm o mesmo corpo que o meu e pra sociedade que somos capaz e que estamos em lugares fora da marginalidade", declara a artista.

A trajetória da Taka Kasahara como DJ começou em 2017, quando tocou na sua própria festa de aniversário. "Depois comecei a ser chamada pra tocar em outros lugares. A partir disso criei minha festa e fui a fundo", diz Miss Tacacá.

Segundo Miss Tacacá, as referências na musicalidade paraense vem desde cedo. "Minhas referências dentro do Tecnomelody vem desde criança, com a DJ Ágatha, Super Pop, Tupinambá. Mas DJs que eu tenho como referências hoje é o DJ Meury, DJ Verdelho e Big Show DJ", declara.

Além das festas quentes da cidade de São Paulo, a DJ paraense já tocou em outras cidades do sul e sudeste brasileiro. Segundo Miss Tacacá, tocar nessas cidades representa ser uma disseminadora da cultura paraense. "Ter o corpo que eu tenho e o trabalho musical que eu levo comigo não é fácil de adentrar o mercado, mas fui com unhas e dentes, isso faz parte de mim, da minha identidade e da minha formação como pessoa", finaliza a DJ.