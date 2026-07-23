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MÚSICO

Tributo ao Rock Nacional reúne clássicos do gênero em show da banda RockON, em Belém

Show reúne sucessos de diferentes décadas do rock brasileiro

O Liberal

23 de julho de 2026 às 10:09

Banda RockOn completa dois anos

Banda RockOn completa dois anos ( Foto: Divulgação )

O Tributo ao Rock Nacional será realizado neste domingo, 26, em Belém, no Studio Pub, localizado na Avenida Presidente Pernambuco, nº 277. A programação, que começa às 19h com a discotecagem do DJ Junior Soares, terá como atração principal a banda RockON, que subirá ao palco às 20h para celebrar os grandes sucessos do rock brasileiro.

O show da banda RockON terá aproximadamente três horas de duração e promete revisitar o repertório de nomes icônicos como Legião Urbana, Titãs, Charlie Brown Jr., Skank, CPM 22, Engenheiros do Hawaii, O Rappa, Plebe Rude, Os Paralamas do Sucesso e Cazuza. Após a apresentação principal, o DJ Junior Soares retornará para encerrar a noite.

Com oito anos de trajetória no circuito de pubs, casas noturnas e eventos, a RockON é conhecida por sua abordagem autoral nas releituras dos clássicos. O vocalista e guitarrista do grupo, Bruno Gurjão, destaca que sua experiência de mais de duas décadas como músico profissional foi crucial para moldar o repertório e a identidade da banda.

Releituras e identidade musical

Bruno Gurjão afirma que a riqueza do rock brasileiro reside em sua capacidade de se reinventar a cada década, mantendo-se jovem, atual e nostálgico simultaneamente. Para preservar a identidade da RockON, o grupo não se limita a fazer cópias fiéis, mas "filtra cada clássico pela nossa própria sonoridade, carregando guitarras mais pesadas e exaltando urgência visceral no palco", segundo o vocalista.

O objetivo é manter a força das composições originais, sem abrir mão da assinatura musical da banda. A seleção das músicas busca unir letras consideradas atemporais à proposta artística desenvolvida pela RockON ao longo de sua existência.

Experiência imersiva para o público

Para o show, a banda preparou um formato que visa manter o público envolvido durante toda a noite. O repertório foi organizado em blocos, conforme Bruno Gurjão, para assegurar fluidez entre as canções e criar uma experiência contínua. "Três horas de show exigem um preparo físico e mental intenso, mas a verdade é que a energia da plateia é o nosso combustível principal. A ideia é puxar uma música atrás da outra, sem tempo para pensar, apenas curtir", explica.

O vocalista enfatiza que a proposta é transformar o público em parte ativa do espetáculo. "O público pode esperar uma experiência imersiva, com momentos intimistas, onde a galera canta junto e participa ativamente da dinâmica do show. A ideia é que ninguém seja apenas um mero espectador, mas parte fundamental do show", complementa.

Legado atemporal do rock nacional

Bruno Gurjão avalia que a permanência do rock nacional no imaginário de diferentes gerações está diretamente ligada aos temas universais abordados nas músicas. Segundo ele, as composições permanecem atuais por tratarem de questões humanas e sociais que persistem no cotidiano.

"O rock nacional continua atual porque sempre falou sobre a essência humana: rebeldia, desilusão, amor, busca por identidade e vontade de pertencer a algo. O papel de um tributo como o nosso não é apenas reviver o passado, mas mantê-lo vivo e pulsante no presente", reitera o vocalista.

Ele observa, ainda, que o gênero funciona como um espaço de encontro para públicos de diversas idades. "Quando a gente vê pais, filhos e novos fãs cantando o mesmo refrão a plenos pulmões, fica claro que esse legado é indestrutível. O rock funciona como um espelho crítico da sociedade e, ao mesmo tempo, constrói pontes. Debaixo do palco, as diferenças desaparecem e todos encontram um sentimento de pertencimento", conclui Bruno Gurjão.

Os ingressos antecipados para o Tributo ao Rock Nacional estão disponíveis pela plataforma Sympla pelo valor de R$ 10. Na bilheteria do Studio Pub, no dia do evento, o custo será de R$ 20.