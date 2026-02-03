Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Tromba d’água surpreende moradores em Barcarena nesta terça-feira (3)

Imagens do evento circularam nas redes sociais e chamaram atenção

O Liberal
fonte

Tromba d’água surpreende moradores em Barcarena nesta terça-feira (3). (Foto: Redes Sociais)

Moradores do município de Barcarena, no nordeste do Pará, foram surpreendidos na manhã desta terça-feira (3) ao avistarem uma tromba d’água se formando sobre o rio. O fenômeno foi observado na região da Ilha de Trambioca e também por pessoas que estavam na Praia da Fazendinha, pontos distintos do município.

Imagens do evento circularam nas redes sociais e chamaram atenção. Nos vídeos, é possível ver uma nuvem clara com formato semelhante a um funil, que se estende da base da nuvem até a superfície da água, caracterizando a formação da tromba d’água.

Não houve registro de feridos ou danos materiais até o momento. O episódio gerou curiosidade entre moradores e banhistas, que acompanharam a formação à distância.

Embora se assemelhe a um tornado, a tromba d’água é um fenômeno menos intenso e ocorre exclusivamente sobre superfícies líquidas, como rios e áreas marítimas. A ocorrência costuma estar relacionada a condições de instabilidade atmosférica, comuns na região, com a combinação de calor e alta umidade.

Apesar de relativamente frequentes no Pará, essas formações podem oferecer riscos, especialmente para pequenas embarcações que navegam próximas ao local. Especialistas recomendam manter distância segura até que o fenômeno se dissipe.

