Tromba d'água é registrada no rio Tapajós, em Santarém

As imagens do fenômeno de uma tromba d'água no rio Tapajós, entre as praias de Alter do Chão e Ponta de Pedras, no município de Santarém, no Oeste do Pará, chamam a a atenção de internautas nesta quinta-feira (17). O fenômeno foi registrado durante passeio, pelo celular de uma estudante do curso de Direito, e mostra o momento de um redemoinho de água no centro do rio. A cena foi vista na comunidade Coatá.

Tromba d’água é registrada em região praiana de Santarém. Registro no rio Tapajós, entre as praias de Alter do Chão e Ponta de Pedras, foi feito por uma estudante de Direito que estava a passeio com a família. pic.twitter.com/zZs1seIhZy — Tapajós De Fato 🏳️‍🌈 (@TapajosdeFato) June 17, 2021

A tromba d'água, fenômeno de rápida duração provocado quando nuvens em baixa altura, em forma de espiral, encontram-se sobre águas aquecidas, é algo observado periodicamente na região do Oeste do Pará, de acordo com pesquisas feitas sobre o assunto. No desta quinta-feira não houve vítimas.

A tromba d´água oferece basicamente risco para embarcações de pequeno porte, mas pode gerar uma situação mais grave dependendo da intensidade de ventos envolvidos.

O fenômeno também foi avistado por turistas em Alter do Chão.