Três paraenses são presos em submarino com quase 7 toneladas de cocaína no Oceano Atlântico

Três paraenses estariam entre os cinco tripulantes de um submarino interceptado durante uma operação internacional contra o tráfico de drogas por via marítima. A embarcação, que teria saído de Macapá (AP) e tinha como destino a Europa, transportava quase 7 toneladas de cocaína e foi apreendida ao sul do arquipélago dos Açores, no Oceano Atlântico. De acordo com as autoridades envolvidas na operação, os integrantes do grupo “não são aprendizes” e foram treinados para a ação criminosa.

Os paraenses presos não tiveram seus nomes confirmados oficialmente, mas seriam dois homens de 38 e 61 anos, de Abaetetuba, e um terceiro suspeito de 52 anos, natural de Igarapé-Miri. A polícia ainda investiga o papel de cada um na operação criminosa.

A ação, denominada “Nautilus”, foi conduzida pela Polícia Judiciária de Portugal, com apoio da Marinha e da Força Aérea portuguesas, da Guarda Civil da Espanha, da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos e da National Crime Agency (NCA) do Reino Unido. A operação teve início com informações compartilhadas no Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa.

De acordo com as investigações, a droga apreendida tinha como destino final diversos países da Europa. A Polícia Judiciária segue apurando o caso em cooperação com outras autoridades internacionais para desmantelar a organização criminosa responsável pelo transporte da carga ilícita.