Três paraenses estão entre os 18 mortos durante caçada a grupo que aterrorizou Confresa (MT)

Dos 18 mortos, suspeitos de atacar a cidade de Confresa (MT), três são paraenses: Robson Moura dos Santos, 33 anos, de Jacundá; Janiel Ferreira Araújo, 43 anos; e Gilvan Moraes da Silva, 45 anos, ambos de Marabá. Os demais eram naturais dos estados de São Paulo, Maranhão, Pernambuco, Goiás e Bahia e tinham idades entre 27 e 62 anos. Durante a Operação "Canguçu", que teve 39 dias de buscas e terminou na última quinta-feira (18), mais de 300 policiais de cinco estados procuraram pelo grupo criminoso que tentou assaltar uma transportadora de valores, no dia 9 de abril, e fugiu para a zona rural do Tocantins. A ação policial foi considerada uma das maiores do tipo no Brasil.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as mortes aconteceram em diferentes localidades na zona rural de pelo menos quatro cidades na região oeste do Tocantins. E os corpos de todos foram entregues aos parentes. Além dos mortos na operação, cinco suspeitos foram presos, dois foram capturados pela Polícia Militar na área do cerco e os outros três, que teriam ajudado na logística do crime, foram presos em Redenção (PA) e em Araguaína (TO) pela Polícia Civil de Mato Grosso.

Na audiência de custódia de um deles, apontado como principal articulador logístico, ele foi questionado sobre como aconteceu a prisão e se teve os direitos constitucionais respeitados. O juiz não fez perguntas sobre o crime que é investigado, mas o suspeito respondeu sobre suas atividades e disse que trabalhava em garimpo ilegal em Cumaru do Norte (PA).

A operação na zona rural do Tocantins começou no dia 10 de abril, um dia após os criminosos tentarem assaltar uma transportadora de valores e fugirem para o Tocantins. Eles foram surpreendidos pela fumaça e saíram sem levar nada. Na zona rural, os criminosos ficaram cercados e sem saída. Eles chegaram a ficar dias escondidos na copa das árvores e se alimentando de espigas de milho e sal de ureia, usado na alimentação de gado.

Segundo a SSP, as equipes da polícia percorreram uma área de 4,6 mil km, em quatro cidades. A tecnologia ajudou no trabalho da força-tarefa montada para perseguir o bando. Os policiais utilizaram binóculos com visão noturna e drones com câmeras termais para localizar os criminosos. Mesmo durante a fuga os criminosos deixaram um rastro de terror, invadindo propriedades e fazendo pessoas reféns em fazendas e na área urbana. Áudios divulgados nas redes sociais mostravam o medo dos moradores em Marianópolis do Tocantins.

Os suspeitos tentaram usar sacos amarrados aos pés, para tentar não deixar pegadas por onde passam. Estratégia que foi descoberta com a morte de um dos suspeitos. Um verdadeiro arsenal de guerra foi apreendido durante a operação. Entre as apreensões estão armamento de grosso calibre, inclusive fuzis furtados da PM de São Paulo, milhares de munições, coletes à prova de bala e outros materiais.

Saiba quem são abaixo os suspeitos que morreram em confrontos com policiais:

Danilo Ricardo Ferreira – 46 anos, morto no dia 10 de abril, natural de São Paulo (SP)

Raul Yuri de Jesus Rodrigues – 29 anos, morto no dia 12 de abril, natural de Diadema (SP)

Eduardo Batista Campos – 32 anos, morto no dia 19 de abril, natural de Imperatriz (MA)

Julimar Viana de Deus – 35 anos, morto no dia 19 de abril, natural de Imperatriz (MA)

Célio Carlos Monteiro – 62 anos, morto no dia 19 de abril, natural de Avaré (SP)

José Cláudio dos Santos Braz – 37 anos, morto no dia 19 de abril, natural de Serra Talhada (PE)

Matheus Fernandes Alves – 27 anos, morto no dia 22 de abril, natural de Goiânia (GO)

Jonathan Camilo Melo de Sousa – 34 anos, morto no dia 27 de abril, natural de São Paulo (SP)

Airton Magalhães Marques – 27 anos, morto no dia 29 de abril, natural de Salvador (BA)

Luiz Gustavo Pereira dos Santos – 35 anos, morto no dia 1º de maio, natural de São Paulo (SP)

Rafael Ferreira Pinto – 34 anos, morto no dia 1º de maio, natural de Osasco (SP)

Ericson Lopes de Abreu – 31 anos, morto no dia 1º de maio, natural de Guarulhos (SP)

Luis Silva – 46 anos, morto no dia 1º de maio, natural de São Miguel Arcanjo (SP)

Gilvan Moraes da Silva – 45 anos, morto no dia 2 de maio, natural de Marabá (PA)

Robson Moura dos Santos – 33 anos, morto no dia 2 de maio, natural de Jacundá (PA)

Ronildo Alves dos Santos – 41 anos, morto no dia 8 de maio, natural de São Paulo (SP)

Ricardo Aparecido da Silva – 39 anos, morto no dia 10 de maio, natural de Nova Odessa (SP)

Janiel Ferreira Araújo – 43 anos, morto no dia 13 de maio, natural de Marabá (PA)