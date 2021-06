Três mulheres ficam feridas após carro capotar em avenida de Redenção, no Pará 

Três mulheres ficaram feridas após o veículo em que estavam, um celta de cor branca, bater no meio fio, capotar e ir parar no meio do mato. O acidente aconteceu na avenida Brasil, na terça-feira (1º), na cidade de Redenção, no sudeste do estado.

Uma das vítimas foi arremessada do veículo durante a capotagem e as outras duas ficaram presas nas ferragens. Todas as três precisaram de atendimento médico, sendo que a vítima lançada do veículo necessitou de internação no Hospital Regional de Redenção.

A mulher arremessada do celta, sofreu fratura exposta, ferimentos e apresentava o estado mais crítico. Segundo o Corpo de Bombeiros, as passageiras apresentavam sinais de embriaguez. O Sargento Bombeiro Soares alertou para a mistura de altíssimo risco, que é beber e dirigir.

O militar bombeiro pediu atenção da população para o respeito às leis de trânsito e cuidados ao volante. “As pessoas jamais devem beber e dirigir. Se tiver a intenção de sair para se divertir, leve uma pessoa que não beba para ela dirigir", disse o sargento.

“Dirija com cuidado. Preserve sua vida e a vida de outras pessoas. O trânsito é uma das armas mais mortais que existem, se não houver obediências às leis e os devidos cuidados,” observou Soares.