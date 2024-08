Treinado para ajudar: saiba o que é o cão de serviço

O treinamento de cães de serviço é um processo especializado que vai muito além do adestramento comum. Os cães treinados nessa modalidade são preparados para desempenhar funções específicas em auxílio a pessoas com necessidades especiais, como deficiência visual, auditiva ou mobilidade reduzida. Marcel Piacentini Abrantes, treinador e fundador do Centro de Treinamento K9 Cão Educado, destaca a importância desses animais no dia a dia de quem precisa de suporte: "O cão de serviço é treinado para prestar ajuda ao ser humano que tem algum tipo de carência ou deficiência e precisa de auxílio", diz.

Marcel e Granada (Cristino Martins/O Liberal)

O treinamento desses cães é cuidadosamente planejado para atender às necessidades específicas de cada pessoa. "Nosso método de trabalho é específico para cada cão. Montamos um programa personalizado de acordo com cada animal e assim oferecemos o que ele está necessitando", explica Abrantes. Essa abordagem individualizada garante que o cão desenvolva as habilidades necessárias para sua função, seja ela guiar uma pessoa cega, auxiliar na mobilidade ou detectar sons importantes para alguém com perda auditiva.

Um dos aspectos fundamentais desse processo é o desenvolvimento de um entendimento mútuo entre o cão e seu futuro tutor. Segundo Abrantes, "é importante entender três fases do treinamento para cães: desenvolvimento cerebral, os valores e os princípios". Esse processo garante que o cão e o tutor criem uma conexão forte, essencial para que o animal possa realizar suas tarefas de forma eficiente e segura.

Animal ideal

A escolha do cão ideal para cada função também é um fator crucial. Embora qualquer cão possa ser treinado, inclusive o famoso “caramelo”, como diz Marcel, a genética e o histórico da raça podem influenciar o processo. "Todo cão pode ser treinado, no entanto, existem variáveis. É muito mais simples quando treinamos um animal que sabemos como é, como foram seus antepassados, sua genética", afirma Abrantes. No entanto, ele ressalta que, mesmo com essas variáveis, o treinamento é possível, e o resultado pode ser um cão de serviço altamente eficaz.

"O caramelo também pode ser treinado, mas ele é sempre um mistério, nunca sabemos qual gene dominante, quais suas tendências e probabilidades que irão se destacar [risos]. Mas com treinamento tudo é possível”, diz o treinador de cães.

Tempo

O treinamento completo pode levar de um ano e meio a três anos, dependendo da complexidade da função para a qual o cão é destinado. Durante esse período, os cães aprendem não apenas a seguir comandos, mas também a tomar decisões independentes em situações críticas. "Nós temos que ensinar o cachorro a pensar e tomar decisões por si só", explica Abrantes, destacando a importância da autonomia do animal em garantir a segurança e o bem-estar de seu tutor.

Ao final de sua vida de serviço, que geralmente se estende até os 10 anos de idade, esses cães, assim como qualquer trabalhador, precisam de um período de descanso. A adoção pelo próprio tutor ou por uma nova família garante que esses animais, que tanto contribuíram para a vida de seus tutores, possam desfrutar de uma aposentadoria tranquila e merecida.