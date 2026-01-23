Capa Jornal Amazônia
Trechos de Belém e Santa Izabel do Pará terão desligamentos de energia para manutenção; veja quando

O serviço, de acordo com a Equatorial Energia, busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia

O Liberal
fonte

Desligamento programado: bairros de Belém e Santa Izabel do Pará recebem serviços na rede elétrica. (Foto: Divulgação | Equatorial)

Trechos de Belém — incluindo o bairro da Marambaia e os distritos de Outeiro e Icoaraci —, além da zona rural de Santa Izabel do Pará, ficarão sem energia na próxima segunda-feira (26) e terça-feira (27) devido a serviços de manutenção preventiva na rede elétrica. Segundo a Equatorial Energia, a ação visa garantir o bom desempenho do sistema, reduzir ocorrências de falta de energia e prevenir possíveis acidentes. A iniciativa é rotineira e segue um cronograma pré-estabelecido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. De acordo com a concessionária de energia, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Para a segurança de todos, a orientação da Equatorial Energia é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas nos dias 26 e 27 de janeiro:

Belém
Bairro: Marambaia
Data: 26 de janeiro (segunda-feira)
Horário: 10h05 às 13h35
Locais: Ruas Oriximiná e Chaves, entre Rua da Marinha e Travessa Cafezal / Rua da Marinha, entre Rua Igarapé-Açu e Rua Baião / Travessa Cafezal, entre Rua Oriximiná e Rua Baião

Distrito de Outeiro

Bairro: Brasília
Data: 26 de janeiro (segunda-feira)
Horário: 10h às 15h
Locais: Ruas das Begônias, Orquídeas, Margaridas e dos Lírios, entre Travessa dos Rouxinóis e Sabiás. / Rua das Araras, entre Rua das Begônias e dos Lírios / Travessa Sabiás, entre Rua das Begônias e dos Lírios

Distrito de Icoaraci

Bairro: Campina de Icoaraci (Conjunto Cohab) 
Data: 27 de janeiro (terça-feira)
Horário: 10h05 às 13h05
Locais: Travessas N-01, N-02 e N-03 / Travessa Moura Carvalho, entre Rua 08 de Maio e Travessa N-03

Santa Izabel do Pará

Zona Rural
Data: 27 de janeiro (terça-feira)
Horário: 13h às 17h
Local: Vila Ferreira Pena

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
.
