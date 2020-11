Travestis são presas acusadas de espancamento em Parauapebas

Duas travestis foram detidas em Parauapebas na madrugada deste domingo (22) acusadas de espancarem um homem no bairro Beira Rio I, próximo a Estação Ferroviária. A guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 3h da manhã para atender a ocorrência de espancamento. A denúncia inicial afirmava que três travestis estavam dando golpes em Jhon Willis Penha Teles, e, uma delas, o espancava com o capacete. No local, a polícia prendeu duas travestis. Ambas não tiveram o nome social divulgado, mas foram identificadas pelos nomes de batismo João Vitor Magalhães e Diermerson Douglas da Silva.

De acordo com elas, a vítima teria contratado um programa com uma delas, mas ao final se recusou a pagar pelo serviço. Após uma delas exigir o pagamento, se iniciou uma confusão com a chegada de mais duas travestis que foram ajudar a amiga. Elas teriam espancado Jhon Willis e tentado fugir da cena do crime, mas a Polícia Militar as deteve com ajuda de uma testemunha que identificou as amigas. Jhon Willis foi socorrido por uma ambulânica com diversos arranhões e lesões corporais.

Jhon Willis teve arranhões e lesões corporais. Duas travestis são acusadas do crime ((Divulgação))

A guarnição da Polícia Militar conduziu as acusadas para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. A Redação Integrada de O Liberal aguarda mais informações das autoridades.