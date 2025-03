Trânsito na Tv. São Pedro, em Belém, terá interdição noturna de quinta-feira (20) a sábado (22)

A partir desta quinta-feira (20), o trânsito noturno na Travessa São Pedro, entre a Passagem Manoel Pedro e Avenida Almirante Tamandaré, em Belém, sofrerá interdição até o próximo sábado (22). Para manter o fluxo nos horários de grande circulação de veículos, a alteração acontecerá das 20h às 5h.

Nos dias e horários das interdições na Travessa São Pedro, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) orienta aos motoristas a utilizarem o acesso por rotas alternativas.

A mudança é necessária para o avanço da obra de saneamento que visa garantir a coleta adequada do esgoto sanitário dos imóveis localizados no entorno do canal do bairro da Campina.

Os serviços fazem parte dos investimentos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro.

A obra

O saneamento da Bacia da Tamandaré é uma obra executada pelo Governo do Pará, através da Seop, e inclui cerca de 9.500 metros de rede coletora de esgoto; assentamento de cerca de 150 unidades de poços de visita; execução de cerca de 1.020 unidades de ramais domiciliares; demolição e recomposição de pavimento asfáltico; além da construção de Estação de Tratamento de Esgoto, Estação Elevatória de Esgoto e Estação Elevatória de Águas Pluviais.