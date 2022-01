Transferência de renda ameniza a realidade de famílias de baixa renda

No último dia 18 teve o início do calendário de pagamentos 2022 do Auxílio-Gás para 5,47 milhões de famílias brasileiras. Essa transferência de renda se junta a outras já executadas pelo próprio governo federal, mas também as de nível estadual e municipal, respectivamente representadas pelo Auxílio Brasil, Reencontro com a Escola e o Bora pra Escola, o que têm amenizado um pouco as condições de muitas famílias brasileiras de baixa renda.

Moradora do bairro Sideral, Jaqueline Barroso, 54, está desempregada e hoje depende mais ainda dos programas sociais oferecidos pelas três esferas de governo. Junto com o filho Jairo, de 14 anos, a dona de casa recebe benefícios totais no valor de cerca de R$ 650,00, sendo que o maior deles é referente ao Auxílio Brasil, no valor de R$ 400,00, o restante são relacionados a incentivos do Governo Estadual como o vale-gás e a permanência dos estudantes nas escolas.

“O auxílio do Governo Federal e o que recebo daqui, ajuda a pagar as contas. Se não fosse isso, passava fome. Garante o pagamento da luz, água e cartão, que é só R$ 200 por mês. Complemento minha renda com a venda de cuscuz, aos domingos, e tenho a ajuda dos vizinhos, pois não dá o mês todo”, disse a beneficiada.

Assim como Jaqueline, que já recebe o benefício há aproximadamente dois anos, outras três milhões de famílias no Brasil passaram a integrar, em janeiro, a folha de pagamento do Ministério da Cidadania, o que colaborou por zerar a fila de novos candidatos a receber o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Com essas novas inclusões deste início de ano, o Governo Federal atinge o patamar de 17,5 milhões de famílias e em mais de R$ 7,1 bilhões de investimentos. As informações de quem tem direito e os emais critérios para o recebimento do Auxílio Brasil podem ser conferidas no https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil.

Outra paraense que usufrui dos programas sociais é Thamirys Castro, 25, residente do bairro Curuçambá, em Ananindeua. Casada, a grávida do quarto filho recebe benefícios do Governo Federal, o que cobre as despesas de casa. “Meu marido está desempregado desde setembro, e está muito difícil conseguir um trabalho. Este mês fui contemplada com o vale-gás no valor de R$ 52,00 e o Auxílio Brasil veio de R$ 452,00”, revela.

Pará e Belém

De acordo com o Governo do Pará, no dia 5 de janeiro foi retomado o pagamento das bolsas do programa Reencontro com a Escola, um dos incentivos pagos atualmente quando foram pagos R$ 666.200,00 a 3.886 estudantes da rede estadual de ensino. A previsão é de que sejam garantidos o benefício a 595 mil alunos com investimento da ordem de R$ 108 milhões. Essa é a segunda rodada do calendário. Na primeira etapa foram pagos R$ 500,00 para cada um dos 67,5 mil estudantes da rede estadual.

Na capital, o Bora pra Escola é outra transferência de renda. O Programa Bora pra Escola, que garante um auxílio em parcela única para o aluno que estudou em 2021 da rede municipal de ensino e que firmar o compromisso em permanecer na escola em 2022, deverá começar a ser pago a partir do próximo dia 28 de janeiro. O benefício alcançará as escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semec) e a Fundação Escola Bosque (Funbosque). O cadastramento começou nesta segunda-feira, 17, e segue até sexta, 21, exclusivamente no endereço eletrônico https://borapraescola.belem.pa.gov.br. A Prefeitura de Belém destinou R$ 10 milhões ao auxílio estudantil, com repasses em parcela única de R$ 150 para mais de 67,5 mil estudantes; de R$300 para estudantes órfãos de pais vítimas da covid-19; e R$ 500 para 18 estudantes concluintes do ensino médio da Funbosque.

Bora Belém - A gestão municipal retomou o pagamento de R$ 450,00 às famílias em situação de vulnerabilidade social, e que tiveram as condições financeiras agravadas pela pandemia de Covid-19. Dentre os critérios nessa primeira etapa, está a necessidade das famílias terem renda per capta mensal inferior ou igual a R$ 89, consideradas de extrema pobreza. Maiores informações no https://sistemas.belem.pa.gov.br/bora-belem. Segundo a Prefeitura de Belém, mais de 13 mil famílias já foram beneficiadas pelo programa de renda cidadã.

Confira os benefícios de cada programa social:

Auxílio Brasil

É um programa de transferência direta e indireta de renda.

Destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país.

Inscrição pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal

A parcela do benefício é de R$ 407,54 (janeiro/2022).

Reencontro com a Escola

Iniciativa que busca estimular o retorno presencial dos alunos aos espaços de aprendizagem, o combate à evasão escolar e incentivando novas matrículas para o ano letivo de 2022. Destinado a mais de 595 mil estudantes regularmente matriculados na rede estadual (Seduc) e (Sectet)

Benefícios nos valores de R$ 500 e R$ 100.

Bora pra Escola

É um auxílio financeiro destinado a todos os alunos da rede municipal em 2021 que firmarem o compromisso de continuar os estudos no ano letivo de 2022.

O benefício são de R$ 150, R$ 300 e R$ 500.

Cadastro e demais orientações no borapraescola.belem.pa.gov.br