Trabalhadores terceirizados protestam na Alça Viária e trânsito na via registra lentidão

Um grupo de trabalhadores terceirizados realiza, na manhã desta quarta-feira (21), um bloqueio na praça de pedágio 08 da Alça Viária. O ato causa lentidão e bloqueia parcialmente o tráfego de veículos nas rotas de acesso entre Belém, Barcarena e a região Sul do estado.

A manifestação começou por volta das 7h. Segundo o Portal Tailândia os participantes relatam que o protesto é motivado pelo atraso no pagamento de salários e serviços que, segundo eles, não são quitados desde outubro de 2025. Os trabalhadores afirmam ter sido contratados por empresas subcontratadas da concessionária Rota do Pará, responsável pela administração da via. O ato de protesto seria uma “medida extrema”, adotada após sucessivas tentativas de diálogo entre as partes. Entretanto, a reportagem tenta confirmar os reais motivos para o ato.

De acordo com a assessoria da Rota do Pará, o fluxo está parcialmente bloqueado, mas os veículos conseguem passar de forma controlada, mediante liberação gradual pelos manifestantes.

Em nota, a concessionária declarou estar ciente da situação envolvendo colaboradores de empresas terceirizadas e afirmou que mantém interlocução com as partes. A empresa também disse cobrar o cumprimento das obrigações trabalhistas e contratuais de seus fornecedores.

Leia na íntegra a nota da Rota do Pará:

“A concessionária Rota do Pará, responsável pela administração das rodovias PA-150 / PA-475 / PA-483 / Alça Viária, na totalidade, e de trechos das PA-252 / PA-151, informa que tomou conhecimento da situação envolvendo os trabalhadores subcontratados por seus fornecedores e que tem mantido canais de diálogo com todas as partes envolvidas. A concessionária esclarece ainda que cobra de todos os seus prestadores de serviço e fornecedores a manutenção das respectivas obrigações trabalhistas e contratuais com subcontratados.”