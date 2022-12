Trabalhador informal vira empresário ao conquistar Barcarena com delivery de pizzas e sanduíches

Pizzas hoje são a especialidade de Dorival Marsola Neto, conhecido como “Dentinho”, que ingressou logo cedo na vida de trabalhador informal. A responsabilidade financeira chegou aos 15 anos de idade. O ainda menino precisou assumir a responsabilidade com o trabalho em 2008, pois havia acabado de sair de casa para a se unir a sua esposa, Tayna Iunes.

Até conquistar o espaço que conquistou atualmente na cidade, dentinho trabalhou com caminhão alugado para uma transportadora e depois com a venda de refeições. A rotina exigia esforço, mesmo com o incentivo do pai que pediu apenas que o filho não abandonasse os estudos. “Eu tinha que trabalhar de dia e estudar a noite pra não deixar faltar as coisas em casa”, explica.

A trajetória como trabalhador rendeu algumas frustrações. “Montei uma venda de frango e depois um restaurante, mas eu errei vendendo a prazo para empresas. Elas saíram sem me pagar, e quando fui ver já estava no vermelho”, lembra sobre o primeiro negócio com venda de refeições.

Mesmo com dívidas, Dentinho buscou investir em qualificação profissional e viajou para São Paulo, em 2019, para estudar o mercado de pizzas. “Estudei e estudei muito! Fiz o curso de pizzaiolo e comecei a estudar o nosso mercado, ver o que as outras empresas serviam e em que elas pecavam. No atendimento, com a demora... Se eu não entrasse diferente eu não iria ganhar mercado, iria ser mais um. Eu sabia que teria que entrar com uma proposta diferente que é a rapidez, preço justo e um produto de qualidade”, afirma.

Dentinho colocou a mão na massa literalmente, em 2020, quando abriu o ponto Delivery de Pizzas, chamado Dupappito. Mesmo com o crescimento do negócio não deixa de fazer isso até hoje. “Nós mesmos fazemos a massa, desde sempre. Eu ou meu pai, somos os únicos que sabem fazer a massa no padrão que estabelecemos”, explica.

O agora microempresário considera Barcarena uma terra abençoada pelas oportunidades dadas aos moradores. “A minha expectativa quando inaugurei em Barcarena não era vender o que eu vendo hoje. Mas eu pensava em começar a vender pra ter aprendizado e depois ir pra outra cidade maior e vender a quantidade que eu queria. Mas Barcarena é uma cidade abençoada! A expectativa que eu tinha de vender em Belém é o que eu vendo hoje aqui. Sou abençoado e agradeço a Deus todos os dias por isso”, comemora.

A coragem do jovem empreendedor rendeu um grupo empresarial de lanches, que não mais se limita às pizzas, mas expandiu para venda de hot dogs, hambúrgueres e pizzas populares. Além de delivery, a empresa também tem seis ‘food trucks’, cinco de hot dogs e um de hambúrguer, que estão distribuídos na praça Matriz de Vila dos Cabanos, na comunidade Pioneiro, Barcarena Sede e Abaetetuba.

Dentinho chegou a expandir o negócio de Pizzaria Delivery para Barcarena e Belém, mas estrategicamente decidiu retroceder na decisão, temporariamente. “Dei um passo pra trás pra tentar ter impulso e ir mais adiante. A pizzaria de Belém é minha, mas está arrendada. Ainda tenho vontade de voltar com a minha marca em Belém, mas ainda estou estudando pra abrir como uma franquia”, conta sobre os planos para o ano de 2023, onde deseja fazer cursos e aprender franquiar.