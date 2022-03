TJPA homenageia 13 personalidades no Dia Internacional da Mulher

Na tarde desta terça-feira (8), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará celebrou a data com a entrega da Medalha Desembargadora Lydia Dias Fernandes a 13 personalidades do sexo feminino, em cerimônia ocorrida na sede daquele poder, presidida pela titular do TJPA, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, e que contou com a presença do governador do Estado Helder Barbalho.

A honraria foi criada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) com o objetivo de homenagear e preservar, na memória do Poder Judiciário paraense, as mulheres merecedoras de reconhecimento por suas contribuições em diversas áreas de atuação. A cerimônia de outorga da medalha ocorreu no Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Dentre as agraciadas estavam a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, e as respectivas presidentes dos Tribunais de Contas do Estado (TCE), de Contas dos Municípios (TCM), Regional Eleitoral (TRE-Pa) e do Regional do Trabalho – 8ª Região (TRT-Pa), respectivamente Maria de Lourdes de Lima de Oliveira, Mara Lúcia Barbalho da Cruz, Luzia Nadja Guimarães Nascimento e Graziela Leite Colares.

A medalha agraciou ainda, in memorian, as ex-presidentes do TJPA Lydia Dias Fernandes, Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos, e as desembargadoras Edinéa Tavares e Nadja Cobra Meda. As ex-presidentes do poder judiciário, de biênios anteriores, também foram homenageadas com a Medalha Desembargadora Lydia Dias Fernandes, caso de Climeniè Pontes, Maria de Nazareth Brabo, Albanira Bemerguy e Raimunda Gomes Noronha.

No discurso de abertura, a presidente do TJPA, desembargadora Célia Pinheiro falou das importância da medalha e da atuação da desembargador Lydia Dias Fernandes e contextualizou o relevante papel desenvolvido pelas mulheres. “É uma grande alegria, e sobretudo uma honra poder homenagear essas grandes mulheres, guerreiras, lutadoras, que conquistaram espaço de representatividade na sociedade paraense, a medalha tem o nome da primeira desembargadora de um tribunal de justiça do Brasil. Ela por si já identifica o valor, a responsabilidade que a mulher, ao chegar a esse poder”, enfatizou a presidente.

Em nome das agraciadas, a primeira-dama Daniela Barbalho destacou da importância da mulher nos diversos setores sociais e lembrou e criticou o episódio protagonizado pelo deputado estadual, por São Paulo, Artur do Val (Podemos), que fez comentários sexistas sobre as refugiadas ucranianas. “Lutamos por igualdade. E pela primeira vez temos mulheres presidindo, simultaneamente, os tribunais do Estado, hoje a nossa voz tem mais representatividade na Assembleia Legislativa”, afirmou.

Após as entregas de medalhas, as cinco presidentes das Cortes paraenses do Judiciário e de Contas assinaram um acordo inédito de cooperação técnica, que dentre outras coisas, irá permitir um aperfeiçoamento das políticas judiciárias, desenvolvimento e melhoria de condições de trabalho.

Condecoração

A Medalha instituída faz reverência à desembargadora Lydia Dias Fernandes, primeira mulher a presidir um Tribunal de Justiça no Poder Judiciário nacional, tornando-se um símbolo histórico das conquistas femininas em todas as áreas de atividades, tendo ela rompido paradigmas com sua atuação honrada no desempenho da chefia do TJPA. Além do chefe do executivo estadual, integraram a mesa dos trabalhos a presidente da Associação dos Magistrados do Pará (Amepa) desembargadora Dahil Paraense, a vice-presidente da OAB, seção Pará, Luciana Gluck Paul e o procurador geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará.