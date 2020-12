TJPA abre inscrições para curso que reflete sobre violência de gênero

Estão abertas as inscrições para o curso “Violências Contra as Mulheres e o Desafio dos Grupos Reflexivos com Homens Autores de Violência como uma Estratégia de Enfrentamento a essa Pandemia”.

O evento é alusivo aos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e realizado pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em parceria com a Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará (EJPA).

O curso é voltado para magistrados, servidores, rede de atendimento, educadores, estudantes e toda a sociedade, e acontece dias 9 e 10 deste mês, no formato de webinário. As inscrições podem ser feitas no site da Escola, por meio da página da EJPA.

Na abertura do curso (9), às 17h, ocorrerão com grupos reflexivos, que utilizarão estratégias jurídica e psicossocial para romper com o ciclo da violência. O debate contará com a presença da vice-presidente do TJPA e coordenadora da Cevid, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro e da juíza auxiliar da Cevid, Reijjane de Oliveira.

Após esse horário, ocorre a palestra “Masculinidades e Homens Autores de Violência: Os Grupos Reflexivos Como Estratégias de Desvinculação da Violência Como Resolução de Conflitos”.

Ministram a palestra o mestre em direito e graduado em psicologia, Daniel Martins, que também é parceiro do grupo Margens (UFSC), do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na pesquisa e formulação de intervenções com homens autores de violência. Além do doutor em Serviço Social Ricardo Bortoli, que é facilitador de grupos reflexivos para homens autores de violências contra as mulheres desde 2004.

O mapeamento dos grupos reflexivos de homens no Brasil e as experiências do Pará ocorrerá dia 10, a partir das 17h30, novamente com Daniel Martins, que falará sobre “O Mapeamento dos GFH no Brasil”.

Após, a juíza titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém, Carolina Cerqueira de Miranda, falará sobre “A experiência dos GFH O Uiraparu em Santarém”.

Em seguida, o tema “A experiência dos GFH em Ananindeua” será abordado pelo psicólogo da equipe multidisciplinar da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, Rafael Falcão.

Ainda no dia 10, a psicóloga da Defensoria Pública do Estado do Pará, Rosana Lemos Faraon, ministrará palestra sobre "A experiência dos GFH na Defensoria Pública da Capital".

A programação encerra com a doutora em Educação e servidora da Cevid, Riane Ferreira Freitas, que falará sobre “A experiência dos Círculos de Diálogo com HAV nas Varas de Violência Doméstica da capital”.