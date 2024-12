​Terra Alta decreta recesso nas unidades de saúde e população fica sem atendimento

Quem procura atendimento nas unidades de saúde de Terra Alta, no nordeste paraense, se depara com as portas fechadas. Um aviso informa que, por conta do decreto Nº 027/2024, o atendimento está suspenso e será retomado somente no dia 2 de janeiro de 2025.

O decreto, assinado pelo prefeito Elinaldo Matos da Silva, que não foi reeleito, e publicado no último dia 11, regulamenta o recesso de final de ano para as unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF), vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. Conforme o texto, as unidades listadas estarão em recesso até o dia 31 de dezembro, com exceção da ESF Metom Marinho, cujo recesso será en​tre os dias 21 e 31 de dezembro. Todas as unidades retomam o funcionamento em 2 de j​aneiro.

As unidades afetadas pelo recesso incluem ESF do Areial, ESF de Barra Limpa, ESF do Bairro Novo, ESF de Vista Alegre e ESF Centro. Por outro lado, o Centro Especial de Saúde de Terra Alta seguirá funcionando normalmente, sem interrupções.

O decreto tem provocado indignação entre os moradores, que têm recorrido aos vereadores em busca de soluções. O vereador Jadielson Macêdo criticou a decisão, classificando-a como “desumana” e “preocupante”.

“Eu ainda não tinha visto um final de mandato dessa forma, porque é a saúde, é a vida das pessoas. E a gente como vereador não pode, de maneira nenhuma, deixar isso dessa forma, onde as nossas unidades de saúde estão fechadas. Isso é muito desumano. As pessoas que sofrem de pressão alta, que fazem o autocontrole, têm suas consultas, exames para fazer, acompanhamento médico… é muito preocupante. Ele [o prefeito] fechou e não está dando esclarecimento para as pessoas. E as pessoas vêm procurar a gente. E como vereador, a gente tem que fazer alguma coisa. Já fomos ao Ministério Público do Estado, denunciamos e vamos aguardar a manifestação deles”, declarou Macêdo.

Além da saúde, o vereador também apontou outros problemas graves no município. “E não é só isso. No nosso município, as pontes estão quebradas. A própria caçamba da prefeitura foi passar em uma das pontes e quebrou. As ruas estão todas cheias de buraco e mato. Ele também tirou todos os funcionários temporários. Ele tinha que fazer o básico no município, porque o recurso tem. Recursos na área da saúde são recursos federais. A gente sabe que vem o recurso para os programas e não está sendo usado no município”, denunciou.

A reportagem do Grupo Liberal tenta contato com a Prefeitura de Terra Alta em busca de esclarecimentos sobre as denúncias apresentadas. O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) também foi procurado para se manifestar sobre a situação do município, mas ainda não houve retorno.