Terminal Rodoviário de Belém tem movimentação intensa no final de semana de Natal

Passar os últimos dias de 2022 ao lado da família ou de alguém especial. Esse era o principal objetivo dos passageiros que embarcaram e desembarcaram no Terminal Rodoviário de Belém ao longo deste sábado (24). O fluxo de pessoas foi intenso, principalmente durante o período da manhã. Eram pessoas que não viam a hora para rever familiares após um ano inteiro ou que aproveitaram o período de festas para curtir as belezas do interior ou até mesmo de outros estados.

Gente como a economista Adilma Rocha, de 70 anos, que fez um verdadeiro malabarismo e iria passar mais de 14 horas na estrada para conseguir ver seu pai em Altamira, na região sudoeste do estado. Há dois anos sem vê-lo, a moradora de Ananindeua viajou somente na vespéra de Natal porque enfrentou dificuldades para conseguir passagens destinadas a terceira idade. “Estou viajando hoje porque era a única opção, estava tentando reservar a passagem há muito tempo. A empresa disse que a gratuidade para idosos só tinha disponível para viajar hoje, então foi o jeito”, diz a economista, que espera chegar em Altamira a tempo de almoçar com seu pai, que também faz aniversário no início de janeiro. “Vou passar a virada do Natal dentro de um ônibus, mas vai valer a pena, vou ver meu pai e passar o aniversário dele com ele, então está tudo certo”, diz.

O comerciante Elei Ferreira levou o presente do filho na própria cabeça. Ele foi para Primavera encontrá-lo. (Cristino Martins/O Liberal)

Mas também houve quem viajou durante o período da tarde com a esperança de chegar a tempo da festa de família. Era o caso do paraense Elei Ferreira, que apanhou o ônibus com destino ao município de Primavera, no nordeste paraense. O morador da ilha de Outeiro iria passar a ceia natalina na casa da sogra. Sua esposa e seu filho já estavam no município desde o início da semana, mas Elei precisou ficar em Belém devido ao trabalho.

“A minha esposa quis passar com a mãe dela para o lado de lá e foram na frente. Eu estou indo hoje só pra passar o natal pra banda de lá. Quando terminar o Natal, no dia 26, eu volto de novo pra Belém. Graças a Deus que consegui comprar passagem para esse ônibus das 14h30, senão era capaz de chegar lá só amanhã e ela já está me apressando aqui perguntando onde eu estou”, diz Elei, que esperava chegar na casa da sogra por volta das 20h.

MANHÃ INTENSA, TARDE NEM TANTO

Muitos paraenses deixaram para viajar durante a tarde, quando movimento no terminal foi menos intenso (Cristino Martins/O Liberal)

O cenário no Terminal Rodoviário durante a manhã impressionou a muitos frequentadores durante a manhã deste sábado. Algumas filas para comprar passagens chegavam próximas a entrada do próprio terminal. Eram milhares de pessoas em busca de passar os últimos dias do ano, ou até mesmo apenas a ceia de Natal, com amigos ou familiares.

Segundo a companhia Boa Esperança, os destinos mais procurados pelos paraenses durante a vespéra de Natal foram Salinas, Bragança, Baião e Igarapé-açu, viagens de no máximo seis horas de viagem, ou seja, muitos passageiros viajaram durante a tarde na esperança de passar a virada natalina com seus entes queridos.

“A tarde esteve tranquilo o movimento, pelo menos aparentemente, porque esperamos que durante o final da tarde aumente, pois muitos passageiros chegam a Belém também. Mas a manhã foi realmente muito movimentada, acho que devido ao primeiro ano sem pandemia, as pessoas estão se sentindo mais a vontade para viajar”, disse Wesley Matos, funcionário da empresa no terminal da capital.

AEROPORTO

Apesar da greve anunciada esta semana por pilotos e comissários em busca de melhores condições de trabalho, a reportagem do Grupo Liberal, na manhã deste sábado (24), consultou os registros de movimentação informados pelo site do Aeroporto Internacional de Belém, localizado no bairro de Val-de-Cans. Os horários registrados atestam que não houve grande alteração, seja pela suspensão da paralisação ou por eventuais alterações de preços em razão do período natalino.