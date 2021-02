Terminal Hidroviário de Belém volta a operar viagens para o Marajó

O Terminal Hidroviário de Belém (TBH) voltou a operar viagens de embarcações e passageiros nesta quinta-feira (18), após o fechamento de três dias em função do decreto governamental nº 1.310, que determinava a proibição do tráfego entre o Marajó e a região metropolitana de Belém no período do Carnaval. As atividades ficaram suspensas desde o dia 12 de fevereiro, para prevenir aglomerações na data festiva. Durante a pausa, o equipamento passou por desinfecção sanitária e, com o retorno, as medidas de proteção contra o coronavírus estão reforçadas.

O Terminal oferece dez embarcações diárias para a ilha do Marajó, com 20 operações entre embarques e desembarque de aproximadamente 1.700 usuários rumo ao arquipélago, o correspondente a 80% do público do local. Além da higienização nos ambientes, os estoques de álcool gel foram renovados. O funcionamento do espaço é das 6 às 20 horas, todos os dias, com oito linhas fluviais, sendo seis intermunicipais e duas interestaduais. Ao todo, vinte e uma embarcações atendem as linhas, que são oferecidas por 11 empresas de navegação.

As intermunicipais fazem o trajeto Belém-Camará-Belém; Belém-Soure/Salvaterra-Belém; Belém-Cachoeira do Arari-Belém; Belém-Santa Cruz do Arari-Belém; Belém-Ponta de Pedras-Belém e Belém-Mocajuba-Belém. Já as interestaduais operam o percurso Belém-Macapá-Belém e Belém-Manaus-Belém.

As viagens para o Amazonas continuam suspensas

Essas linhas atendem ainda 20 localidades entre os estados do Pará, Amapá e Amazonas. São elas: Almeirim-PA, Belém-PA, Breves-PA, Cachoeira do Arari-PA, Camará-PA, Gurupá-PA, Itacoatiara-AM, Juruti-PA, Macapá-AP, Manaus-AM, Mocajuba-PA, Monte Alegre-PA, Óbidos-PA, Parintins-AM. As viagens para o Amazonas continuam suspensas devido ao decreto 800/2021. Já as do Amapá seguem normalmente.

Desde o início da pandemia, no ano passado, a CPH vem atuando com fiscais que prestam auxílio aos usuários, nos turnos manhã e tarde, orientando sobre o uso da máscara, utilização do álcool gel e distanciamento social de segurança, para evitar a contaminação pela covid-19. Todos os usuários que chegam ou partem via THB passam por aferição de temperatura e são orientados por técnicos em saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Além da higienização dos espaços, sinalização de poltronas, a CPH emite avisos sonoros sobre a importância das medidas de segurança.