Terceiro dia do Chocolat Xingu 2022 tem feira, vitrine, cozinhas e palestras

O terceiro dia do Festival Internacional do Chocolate e Cacau – Chocolat Xingu 2022, em Altamira, teve feira, vitrine, cozinhas e palestras acontecendo simultaneamente com um intercambio, reunindo especialistas, produtores e consumidores de cacau e chocolate de origem. O evento, realizado pela Prefeitura Municipal de Altamira e Governo do Estado do Pará, iniciou no último dia 30 de junho e segue até este domingo (3), com ampla programação.

No sábado (2), a programação começou pela manhã com a continuação do Fórum do Cacau da Transamazônica. Em seguida, ocorreu o painel ‘Inovações tecnológicas: análise sensorial, cacaulcultura de precisão e mudas’. À tarde, foi a vez da Feira do Chocolate voltar a ser aberta com o Ateliê do Chocolate, a Cozinha Show e a Cozinha Kids.

Festival Internacional / Altamira Val Araújo, especial para O Liberal Val Araújo, especial para O Liberal Val Araújo, especial para O Liberal

Já no auditório Sustentabilidade, os especialistas explicaram sobre como exportar, fizeram projeções sobre o futuro do chocolate no Pará, e disseram o que a Europa e o Estados Unidos compram. Muitos debates foram realizados também envolvendo a preocupação com a cadeia sustentável em Altamira, Transamazônica, Xingu e Pará. O evento finalizou pela parte da tarde com muita doçura com chocolate, cacau e confeitaria.

O Festival Internacional do Chocolate e Cacau – Chocolat Xingu 2022 segue neste domingo, a partir das 14h, com a feira, ateliê, cozinhas e encerramento.