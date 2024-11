Tempo de Manga em Belém: conheça os benefícios da fruta que é rica em fibras

Belém do Pará, conhecida por sua paisagem repleta de mangueiras, é uma cidade que tem um carinho especial pela manga. Nesta época do ano, durante a safra da fruta, as ruas e mercados se enchem de cores e aromas, e os belenenses celebram esse presente da natureza. Mais do que uma fruta refrescante e deliciosa, a manga é uma verdadeira fonte de saúde para o corpo.

A manga é consumida de diversas maneiras, seja pura, em sucos, sorvetes ou até acompanhando pratos tradicionais da culinária local. Os moradores da cidade têm um costume enraizado de colher mangas diretamente das árvores, muitas vezes em terrenos públicos ou até em ruas da cidade, contribuindo para a popularização e acessibilidade dessa fruta. Essa prática cria uma conexão única entre os moradores e a fruta, tornando a manga parte da rotina e da convivência.

Helton Cardoso, apanhador de mangas há anos, percorre as áreas da cidade buscando a fruta para vender. Ele conhece os melhores lugares e o momento exato em que as mangas estão maduras, sempre com o olhar atento para identificar quais estão prontas para serem colhidas. “Eu aprendi a perceber quando a manga está no ponto certo, basta observar a cor e a textura. Cada árvore tem o seu tempo, e é preciso saber o momento exato para colher”, explica. A expertise de Helton é resultado de muitos anos de experiência, e ele sabe que cada manga tem o seu tempo para amadurecer, por isso, sua coleta é feita com muita atenção e paciência.

Além de seu sabor marcante, a manga traz muitos benefícios para a saúde. A nutricionista Fernanda Ramos destaca que a fruta é rica em vitaminas A, C, B1, B2, cálcio, fósforo, potássio e sódio. Esses nutrientes são essenciais para a saúde ocular, digestiva e para fortalecer o sistema imunológico. A manga também é uma excelente fonte de fibras, ajudando no bom funcionamento do intestino. Porém, para quem tem restrições alimentares, como diabéticos, é importante consumir a manga com moderação, já que ela possui um alto índice glicêmico. “O consumo ideal é de cerca de 100 gramas por dia, o que traz grandes benefícios”, orienta Fernanda.

Fernanda também destaca que a manga, além de seus benefícios nutricionais, pode ser uma aliada na saúde da pele. “A vitamina A, presente na manga, é fundamental para a produção de colágeno, o que ajuda a manter a pele saudável e com boa elasticidade”, afirma.

Outra vantagem da manga é seu efeito positivo sobre o bem-estar emocional. Sua vitamina C possui propriedades antioxidantes e neuroprotetoras, ajudando a melhorar o humor e reduzir os efeitos do estresse. Por todos esses motivos, a manga é considerada uma fruta completa, que traz benefícios para o corpo e a mente.

Em Belém, a manga não é apenas uma fruta, mas um símbolo de tradição e pertencimento. O apanhador de mangas, como Helton, se torna uma figura que ajuda a manter viva essa conexão entre a cidade e a fruta. As ruas, mercados e até as casas de Belém vibram com a safra de mangas, e com ela, os benefícios dessa fruta que não só nutre o corpo, mas também faz parte da cultura e do dia a dia da cidade.

Com seu sabor incomparável e benefícios à saúde, a manga continua a ser uma das frutas mais apreciadas pelos belenenses, trazendo frescor, vitalidade e saúde a cada safra que se espalha pelas mangueiras da cidade.