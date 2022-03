Teatro de fantoches encanta crianças em tratamento médico na Upa de Santarém

O projeto “Era Uma Vez” leva alegria e descontração através da apresentação de teatro de fantoches para crianças que estão internadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. A ação foi realizada pela equipe multiprofissional da Unidade e teve início nesta quinta-feira (10).

A criança hospitalizada convive com uma série de restrições impostas pelo quadro clínico, complementadas com a tensão da rotina hospitalar. No entanto, segundo a psicóloga da Unidade, Walterjane Wanderley, mesmo em situações estressantes os pequenos podem beneficiar-se de momentos lúdicos para aprender e internalizar momentos de alegria.

“Diante desse objetivo o projeto foi pensado em conjunto com o setor de comunicação e CCIH para que fosse realizado uma atividade divertida com foco na psicoeducação, onde focamos no tema higienização pessoal”, explicou.

Tarde lúdica

O roteiro tinha como personagens o Joãozinho e a Mariazinha, onde o menino explicava para menina sobre a importância de higienizar as mãos, a boca e corpo todo para evitar doenças. O espaço foi montado em uma das salas da UPA com uma estrutura que simulava um cenário de teatro. Após a primeira apresentação, as crianças assistiram a história literária “Rapunzel”.

Para o pequeno Rafael dos Santos, de 10 anos, que assistiu atentamente a apresentação, além da diversão ficaram alguns ensinamentos importantes. “Eu gostei muito, aprendi que temos que lavar sempre as mãos e não esquecer de escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia. Eu fiquei surpreso em assistir teatro no hospital. Eu estava triste, mas isso me deixou mais animado”, finalizou.

Responsável por interpretar Joãozinho, o enfermeiro do CCIH, Lucas de Souza, enfatizou sobre o acolhimento com amor e a promoção da saúde para os pacientes e os acompanhantes. “Isso foi novidade para as crianças e para nós da equipe que nos envolvemos em prol da humanização desses pequenos”, pontuou.

O projeto será realizado toda quarta-feira podendo se estender as sextas-feiras, caso tenha pacientes internados.