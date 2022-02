TCE-PA alerta sobre golpe via WhatsApp aplicado por advogado que dizia ser funcionário do órgão

Nesta segunda-feira (22) o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) fez um alerta sobre golpes via WhatsApp que estavam sendo aplicados utilizando o nome da instituição, sobre uma suposta liberação de lotes de pagamento de pecúlio por morte. Quem estaria aplicando o golpe é um advogado, não identificado, que se intitulava como servidor do órgão para enganar as vítimas.

O suspeito teria enviado as mensagens em nome do TCE-PA informando que o dinheiro havia sido liberado. Em seguida, ele pedia dados pessoais da pessoa para efetivar o suposto pagamento. No entanto, tudo não passava de uma mentira.

“Informamos que o TCE-PA não realiza qualquer tipo de contato por meio de WhatsApp, e-mail ou por telefone solicitando dados pessoais, como CPF, RG, para fins de pagamento de quantias a receber por terceiros. Para fins processuais, o TCE-PA faz uso exclusivo de meios de comunicação oficiais como o Portal TCE-PA, Portal do Jurisdicionado, Diário Oficial do Estado do Pará, e telegrama e carta via Correios”, informou a instituição por meio de uma nota.

O que fazer se receber este tipo de mensagem do TCE-PA?

Entre em contato com a Ouvidoria do TCE-PA pelos telefones (91) 3210-0800 e 3210-0803 para comunicar o golpe.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)