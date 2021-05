Taxistas e motoristas de vans e de aplicativos são beneficiados com R$ 500 do Renda Pará

O programa Renda Pará vai passar a pagar cota única no valor de R$ 500 para taxistas, mototaxistas, motoristas de vans, transporte escolar e de aplicativos. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho. Os municípios devem enviar os cadastros dos motoristas para o Governo do Estado até esta terça-feira (1) para iniciar o repasse do dinheiro. Assista ao anúncio na íntegra abaixo!

Tudo bem, pessoal? Passando para informar que vamos ampliar o Renda Pará. Agora serão beneficiados taxistas, Mototaxistas, motoristas de vans, transporte escolar e de aplicativos no valor de R$500, em cota única.#BoraTrabalhar pic.twitter.com/B5uomVGz13 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) May 28, 2021