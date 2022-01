Tamanduá ilhado pela cheia do rio Tocantins é resgatado em Marabá

Em meio às cenas preocupantes que as cheias dos rios Tocantins e Itacaiúnas vêm produzindo nas últimas semanas, uma em particular trouxe um pouco de alento para quem espera pelo fim das chuvas e dos transtornos que elas vêm causando na região sudeste do Pará. Durante uma ação conjunta da equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marabá (Semma) e do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), um tamanduá que tentava fugir da enchente e estava prestes a se afogar foi resgatado, na confluência dos rios Tocantins e Itacaiúnas.

O animal foi levado para as margens do rio e em seguida encaminhado para o Parque Zoobotânico de Marabá para ser avaliado e colocado sob cuidado de especialistas. Na última semana, a Semma iniciou ações de resgate de animais abandonados e ilhados pelas cheias dos rios Tocantins e Itacaiúnas.

No total, foram resgatados sete gatos e um cachorro, que estavam em áreas alagadas do núcleo Marabá Pioneira. Os aminais estão em um abrigo improvisado no antigo prédio da Semma. A ação foi deslanchada após reunião com o Ministério Público, por meio da Promotoria de Meio Ambiente, e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), devido ao aumento do número de registros de abandonos de animais por intermédio do Disque-Denúncia.

De acordo com o titular da Semma, Rubens Sampaio, esse trabalho vem sendo feito para garantir que esses animais fiquem fora de risco. “Estamos improvisando um abrigo, na Semma, que foi autorizado pelo prefeito, para cuidarmos desses animais até passar o período das cheias do rio. Ao final desse processo, estaremos abrindo o espaço para que as pessoas que, porventura, tenham perdido seus animais possam vir buscá-los. Aqueles cujos donos não forem encontrados ou não tenham tutores serão colocados para adoção”, afirmou.

As denúncias de abandono de animais em Marabá são feitas por meio do programa Linha Verde, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e o Disque-Denúncia, que tem por objetivo estimular as pessoas a denunciarem crimes ambientais. O contato do Linha Verde é (94) 3312-3350 e as denúncias podem ser feitas pelo App Disque-Denúncia Sudeste do Pará, que pode ser baixado na Play Store ou Apple Store, no smartphone.