Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Tacacazeiras têm ofício reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Iphan

Decisão destaca protagonismo de mulheres na preservação de saberes tradicionais ligados à culinária regional

Hannah Franco
fonte

Iphan registra ofício das tacacazeiras como patrimônio brasileiro (Reprodução/ Redes sociais)

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconheceu, nesta terça-feira (25/11), o Ofício das Tacacazeiras da Região Norte como Patrimônio Cultural do Brasil. O registro foi inscrito no Livro dos Saberes, categoria destinada a práticas e conhecimentos tradicionais que estruturam a identidade cultural do país.

Segundo o Iphan, o reconhecimento valoriza o papel das mulheres amazônicas na transmissão de saberes ancestrais vinculados à preparação e à comercialização do tacacá, uma das comidas mais emblemáticas da região Norte. A decisão ocorreu durante a 111ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, que contou com a presença de tacacazeiras de diversos estados da Amazônia.

VEJA MAIS

image Iphan abre consulta pública para reconhecer Ofício de Tacacazeira como Patrimônio Cultural
Sociedade pode enviar opiniões até 19 de novembro sobre a tradição das tacacazeiras; saiba como participar

image Pesquisadores descobrem que jambu pode ajudar a combater inflamações no corpo; saiba mais
A planta originária da região amazônica é muito utilizada em comidas típicas paraenses, como tacacá e pato no tucupi

Em nota, o Instituto destacou que o ofício vai muito além do preparo do prato. "O ofício de tacacazeira não se restringe a uma receita, mas compreende um conjunto integrado de práticas agrícolas, saberes tradicionais, técnicas culinárias, modos de comercialização, formas de sociabilidade e sentidos simbólicos", afirmou o Iphan.

O processo de reconhecimento foi precedido por uma consulta pública aberta em outubro, para que cidadãos e entidades pudessem enviar opiniões, informações e sugestões sobre o registro. O prazo encerrou em 19 de novembro de 2025.

tacacá é um prato típico do Pará e da região amazônica, feito com tucupi (caldo de mandioca), goma de tapioca, camarão seco e jambu, erva que provoca uma leve sensação de formigamento na boca. Em 2025, ele entrou para o top 10 dos melhores pratos do Brasil, segundo o site Taste Atlas.

A história do Ofício de Tacacazeiras

O processo de reconhecimento do Ofício de Tacacazeira começou em 2010, com solicitação do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) para inclusão no Livro dos Saberes. Em 2024, o projeto ganhou novo impulso com pesquisa realizada em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), aproximando o ofício do registro como Patrimônio Cultural do Brasil.

O ofício representa a profissionalização da prática do preparo e venda do tacacá, ocupação tradicionalmente exercida por mulheres, conhecidas como tacacazeiras. Ao contrário da culinária doméstica, o trabalho das tacacazeiras envolve relações sociais, comerciais e culturais, sendo parte integrante da vida urbana amazônica.

Confira o Parecer Técnico do Iphan sobre o registro do Ofício de Tacacazeira

O tacacá e a cultura amazônica

Pesquisas históricas indicam que o consumo do tacacá por povos indígenas da Amazônia remonta ao século XVIII. A comercialização sistemática, que caracteriza o ofício das tacacazeiras, se consolidou entre o final do século XIX e início do século XX, acompanhando o crescimento urbano e a necessidade de trabalho formal limitado para mulheres.

Nesse contexto, o comércio de alimentos de rua tornou-se uma estratégia de sobrevivência e sustento familiar, permitindo conciliar atividades domésticas e renda.

Em Belém, o ofício está consolidado em toda a cidade, migrando da periferia para o centro e marcando presença em praças, feiras, festas juninas, restaurantes renomados e grandes eventos, como o Festival das Tacacazeiras e o Círio de Nazaré. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tacacá

tacacazeiras

iphan
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Operação da PF mira comércio ilegal de ouro no Pará e outros quatro estados

Conforme a Polícia Federal, o trabalho policial busca coletar mais elementos de provas com o fim de subsidiar/robustecer as informações policiais que já foram identificadas nas investigações

25.11.25 12h30

POLÍCIA

Homem é preso por atrair menino com pirulito e dinheiro, estuprá-lo e mantê-lo em galinheiro no Pará

A própria mãe da criança denunciou o caso à Polícia Civil, que iniciou as investigações e as buscas pelo suspeito

25.11.25 9h45

PARÁ 

IPS Brasil 2025 revela contrastes na qualidade de vida no Pará

Belém se destaca como líder do ranking estadual, alcançando 62,33 pontos e ficando acima da média nacional

24.11.25 19h28

ALIMENTAÇÃO

Introdução alimentar: sinais de prontidão, riscos e alimentos liberados para bebês

Gastropediatra orienta como iniciar a introdução alimentar com segurança, evitar engasgos e adaptar sabores típicos do Pará para a rotina do bebê

23.11.25 10h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

CALOTES FISCAIS

Cobertura da dívida da Cerpasa com o Pará rende ameaças ao Grupo Liberal

Após reportagens sobre os bilhões devidos pela cervejaria aos cofres públicos do Pará, Grupo Liberal é alvo de “recados” dados pela empresa - um deles por Paulo Tamer, ex-delegado e consultor de segurança

23.11.25 15h29

SONEGAÇÃO FISCAL

Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém

Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

04.10.25 17h13

MANSÕES DE LUXO

Caso Cerpasa: conheça as mansões luxuosas que podem ser penhoradas

Luxo dos imóveis contrastam com dívida de quase R$ 6 bilhões da empresa com o Estado do Pará

12.10.25 17h00

OPORTUNIDADE

Inscrições para processo seletivo da FCP acabam na segunda-feira (24); veja como participar

Seleção oferta 13 vagas para níveis médio e superior; inscrições são gratuitas e realizadas pelo Sipros

21.11.25 21h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda