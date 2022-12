Suspeito de matar homem em frente a restaurante é preso em Santa Izabel do Pará

Um dos suspeitos de participar da execução de Gilberto Aumerson Campelo da Hungria, em fevereiro de 2021, foi preso nesta quinta-feira (22), durante a operação “Odin”, realizada por equipes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, no município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Na época do crime, indivíduos desembarcaram de um veículo em frente a um restaurante e executaram a vítima sem oferecer qualquer chance de defesa.

A operação teve como objetivo o cumprimento de três mandados de busca e apreensão. No decorrer das investigações, iniciadas pela equipe da Seccional de Santa Izabel do Pará, surgiram indícios de envolvimento de agentes de segurança pública no crime. Também foram levantadas informações que culminaram com a representação pelas medidas cautelares de busca e apreensão na casa de suspeitos por envolvimento no homicídio.

Foram encontrados na casa de um dos investigados certa quantidade de entorpecentes, arma de fogo e munições de diversos calibres. Também foram apreendidas vestimentas possivelmente usadas na ação criminosa. (Divulgação/PC)

Durante as buscas, foram encontrados na casa de um dos investigados, que não teve o nome divulgado pela Polícia civil, certa quantidade de entorpecentes, arma de fogo e munições de diversos calibres, razão pela qual ele foi preso em flagrante. Também foram apreendidas vestimentas possivelmente possivelmente usadas na ação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, após os procedimentos legais, a prisão foi devidamente comunicada ao Poder Judiciário e o preso já se encontra à disposição da justiça. As investigações prosseguem a fim de elucidar o caso em sua totalidade.