Soure, Ponta de Pedras, São Sebastião da Boa Vista e Abaetetuba recebem ações de cidadania

Moradores dos municípios de Soure, Ponta de Pedras, São Sebastião da Boa Vista e Abaetetuba receberão uma ação de cidadania coordenada pelo Ministério Público do Pará e a Marinha do Brasil, no período de 18 a 23 de março. O evento denominado “MP+ Cidadania e Marinha do Brasil – Pelos Rios do Pará" conta com apoio de diversas outras instituições

Inicialmente, o projeto seria voltado apenas para a região do Arquipélago do Marajó, porém, viu-se a necessidade de expansão para os demais territórios do estado do Pará, nesse caso, o município de Abaetetuba também contará com as ações de cidadania.

Os serviços que serão oferecidos a população desses municípios são: serviços de acesso à saúde (atendimento médico, odontológico, psicossocial), expedição de documentos, balcão de direitos, capacitação para inserção ao mercado de trabalho, cursos e seminários, difundido informações que colaborem com o fortalecimento da comunidade.

A ação de 18 a 23 de março contará com várias instituições parceiras. Além da Marinha do Brasil participarão Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Receita Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Defensoria Pública do Estado (DPE), Polícia Civil, Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC), Secretaria de Estado de Saúde (SESPA), SEST SENAT, Instituto de Desenvolvimento Social (IDESO), Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (FAEPA), AVP, Ong Casa da Mulher Paulistana e Fábrica Esperança.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)