Sobe para 19 o número de pessoas internadas após vazamento de amônia em frigorífico de Marabá

O número de pessoas internadas no Hospital Municipal de Marabá (HMM), por conta de um vazamento de um produto químico em um frigorífico da cidade, subiu para 19. Em um comunicado atualizado, a prefeitura disse que "mais duas pessoas deram entrada no HMM", na manhã desta segunda-feira (22), por conta do vazamento de gás amônia no frigorífico JBS, em Marabá. Entre os internados está uma gestante de seis semanas.

Além dela, oito homens e 10 mulheres seguem hospitalizados no local. A prefeitura informou que todos os pacientes foram medicados e estão em observação, com quadro considerado leve, no HMM.

Em nota, a JBS esclareceu que o vazamento de amônia ocorrido nesta manhã na unidade de Marabá foi prontamente controlado. "Todos os colaboradores estavam utilizando os equipamentos de segurança padrões e receberam atendimento médico imediato e toda a assistência necessária. Não houve casos graves entre os atendidos", detalha a empresa.