Funcionários de frigorífico são hospitalizados após vazamento de produto químico em Marabá

Funcionários do Frigorífico JBS foram internados no Hospital Municipal de Marabá, após o vazamento de amônia nas dependências da empresa, na manhã desta segunda-feira (22). Em junho do ano passado, um episódio semelhante foi registrado e hospitalizou cerca de 30 trabalhadores do mesmo local pelo produto químico.

À reportagem, um funcionário do frigorífico, além de confirmar que o vazamento foi de amônia, disse que o caso ocorreu por volta das 9h e o sistema de segurança da fábrica, localizada às margens da BR-155, em Marabá, emitiu dois alertas sonoros para que o espaço fosse evacuado imediatamente. No entanto, alguns trabalhadores ainda passaram mal por conta desse vazamento de amônia.

A redação integrada de O Liberal procurou o Frigorífico JBS para comentar o vazamento que aconteceu na empresa e aguarda retorno.