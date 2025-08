Smart City Canaã promove 1º Hackathon com prêmio de até R$ 6 mil

Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, se prepara para sediar o primeiro hackathon do projeto Smart City, com foco no desenvolvimento de soluções inteligentes para desafios urbanos. O Hackathon Start no Futuro vai distribuir R$ 12 mil em prêmios para as melhores propostas nas áreas de sustentabilidade, inclusão e resiliência climática.

Maratona tecnológica com impacto social

Durante três dias intensos, os participantes terão acesso a:

Oficinas técnicas sobre inovação urbana;

Mentorias com especialistas do PCT Guamá e parceiros;

Networking com investidores e lideranças;

Desenvolvimento colaborativo de projetos.

“Mais do que um evento pontual, o Hackathon Start no Futuro é uma plataforma que prepara jovens para atuarem na construção das cidades do amanhã”, afirmou Renato Francês, coordenador do Projeto Smart City Canaã.

Temas prioritários para as soluções

As equipes deverão propor soluções inovadoras em áreas como:

Cidades sustentáveis e resilientes;

Inclusão social e digital;

Educação e saúde inovadoras;

Mobilidade urbana inteligente;

Gestão de espaços públicos.

Quem pode participar

Podem se inscrever equipes de três a cinco pessoas, desde que atendam aos seguintes critérios:

Pelo menos um membro da equipe deve residir em Canaã dos Carajás;

Ao menos 50% dos integrantes devem ser estudantes do ensino médio, técnico ou superior.

Premiação motivadora

Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:

1º lugar: R$ 6 mil

R$ 6 mil 2º lugar: R$ 4 mil

R$ 4 mil 3º lugar: R$ 2 mil

Serviço

Evento: Hackathon Start no Futuro – Cidades e Soluções

Data: 29 a 31 de agosto de 2025

Local: Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Canaã dos Carajás (ACIACCA). Rua do Bosque, s/n, Quadra 15, Lote, Parque dos Ipês, Canaã dos Carajás.

Inscrições gratuitas: hackastartnofuturo.city